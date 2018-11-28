Уроки толерантности из Печоры

На федеральном уровне оценили работу Центра социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов города Печоры. Центр стал призером Межрегионального конкурса инициатив по адаптации и интеграции мигрантов Благотворительного фонда «ПСП-фонд» (Санкт-Петербург). В конкурсе участвовали представители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Коми, Карелии, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Мурманской и Псковской областей.

Как рассказал «Республике» ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма печорской администрации Михаил Козлов, центр представил на конкурс предложение о проведении мероприятий, направленных на уважительное отношение местных жителей муниципальных образований к мигрантам и иностранным гражданам:

– В качестве примера мы рассказали о встрече, которая была приурочена к Международному дню переводчика. Мероприятие проходило на двух языках: русском и английском. Участники встречи – студенты получили положительный опыт общения с молодежью из других стран. На встрече присутствовал уроженец египетского города Александрии, который теперь проживает в Печоре, а в режиме видеомоста мы могли пообщаться с лингвистом из Лондона и представителем языковой школы из Вены.

Авторы инициативы – Михаил Козлов, Татьяна Камаева, Елена Писарева и Елена Васильева – получили сертификаты призеров. Инициатива печорцев и другие лучшие предложения конкурса будут направлены в профильные органы власти регионов Северо-Запада России.

Центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в Печоре уже пятый год работает на базе межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Все мероприятия по формированию толерантности в межнациональных и межконфессиональных взаимоотношениях проводятся в тесном взаимодействии с антитеррористической комиссией города.

Артур АРТЕЕВ