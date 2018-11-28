Коми поднялась в рейтинге информатизации

В рейтинге «Цифровая Россия» Коми в 2018 году поднялась с 33 на 25 место. По данным Сколково, рейтинг региона составляет 63,96 процента, информирует сайт правительства республики.

Индекс «Цифровая Россия» отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне. Если та или иная инициатива имеет конкретные действия, не противоречит государственному стратегическому взгляду и имеет положительные социально-экономические и безнес-эффекты, она получает 100 баллов. Для составления рейтинга используются официальные открытые источники (сайты муниципалитетов, официальные документы), а также наиболее популярные СМИ.

По мнению заместителя руководителя администрации главы Коми – начальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгения Морозова, развитие информатизации имеет решающее значение для общества.

– То, что республика повышает свои позиции в рейтинге, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и соответствуем трендам развития цифровой экономики. Развивая цифровое общество в республике, мы в первую очередь ориентируемся на человека и его потребности. На первое место при внедрении цифровых сервисов выходит простота и удобство пользования. Чем проще сервис, тем больше он востребован. Конечно, мы стремимся приблизиться к лидерам цифровой трансформации, притом что наши бюджеты в десятки раз меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. То, что при минимальных затратах наши показатели существенно улучшились, говорит об эффективности проводимой работы и высокой готовности республики и ее жителей к цифровой трансформации, – прокомментировал Евгений Морозов.

Усилия регионального правительства в данной сфере направлены на улучшение информационной инфраструктуры региона в удаленных населенных пунктах. За последние два года 45 населенных пунктов республики получили доступ к услугам сотовой связи и интернету. В этом году еще 27 приобретут такую возможность.

Активно реализуется проект по подключению социально значимых объектов к широкополосному доступу в интернет – в текущем году подключены все больницы региона. В планах на 2019-2020 годы провести оптоволокно и увеличить скорость передачи данных до 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с в городе. Речь идет об обеспечении стабильной связью медицинских организаций и ФАПов, образовательных организаций, пожарных частей и постов, участковых пунктов полиции, органов власти всех уровней.

Успешно реализуется проект «Безопасный город», созданный для обеспечения комплексной безопасности граждан. Благодаря развитию систем фотовидеофиксации нарушений ПДД удалось значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, число жертв ДТП, увеличить раскрываемость преступлений. Эту работу правительство намерено активно продолжать, количество рубежей фотовидеофиксации, камер видеонаблюдения существенно увеличится. Кроме того, впервые в республике планируется примерить «умные» камеры, которые с помощью видеоаналитики смогут распознать, кто находится в кадре.

Также в Коми отмечен высокий интерес жителей к порталу государственных услуг. Темпы роста количества заявлений (308 тысяч за 2018 год), поданных в электронном виде, в четыре раза превышают 2017 год. Динамика постоянно набирает обороты, поскольку новые востребованные услуги становятся доступны в электронном виде.

– Чтобы цифровые новшества не казались нашим жителям «из серии научной фантастики», мы должны готовить их к цифровой экономике. Никакие изменения не будут происходить, если к ним не будут готовы люди. Нужно готовить всех, включая старшее поколение, пользователей, которые очень далеки от инноваций, к изменениям экономической и социальной жизни. Важно понять, что цифровые технологии уже вошли в нашу повседневную жизнь, и у республики нет морального права «плестись в хвосте» преобразований. «Цифровое общество» – это надведомственный проект, который должен трансформировать все основные отрасли и сферы жизни жителей Коми, – подчеркнул Евгений Морозов.

Лина ПЕРОВА

Фото bashinform.ru