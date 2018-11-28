Переход на «цифру»: мифы и реальность

С 1 января 2019 года цифровое телевидение в России будет постепенно вытеснять аналоговое. Процедура перехода на «цифру» уже обросла множеством мифов. Чтобы развеять их, в Общественной приемной главы Коми была организована прямая линия на тему «Переход на цифровое телевидение: вопросы и ответы». Телефон буквально разрывался от звонков. По поступавшим вопросам становилось ясно, что многие жители республики не понимают, как перейти на «цифру» и зачем это нужно.

Основной вопрос, волнующий многих любителей просмотра телепрограмм, первой задала жительница одного из районов. Она сообщила, что в ее квартире подключено телевидение от известного в республике провайдера, и поинтересовалась, придется ли теперь расторгать договор и «добровольно-принудительно» переходить на цифровое телевидение, покупать какие-то дополнительные приборы. Главный инженер Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Республики Коми Сергей Колпаков, похоже, даже не ожидал такой постановки вопроса. Он заверил, что ни о каком принудительном переходе на цифровое телевидение речи вообще не идет. Если пользователя устраивает качество услуг, предоставляемых провайдером, а также набор телеканалов и цена, которую приходится за это платить, то можно оставить все, как есть.

Вопрос о принудительном переходе на цифровое телевидение появился, очевидно, не случайно. В ряде регионов России уже объявились аферисты, которые утверждают, что все владельцы телевизоров для того, чтобы голубой экран не погас после

1 января 2019 года, должны купить специальную приставку, и предлагают этот прибор по астрономической цене. Поэтому корреспондент «Республики» попросила доступно объяснить, кому же все-таки надо модернизировать свои телевизоры. Сергей Колпаков рекомендовал обратить внимание на логотипы федеральных телеканалов – например, Первого. Если на экране рядом с логотипом есть буква «А», значит, идет прием аналогового телевидения, поэтому владельцу необходимо подготовиться к переходу на «цифру». Если буквы «А» в углу экрана нет, значит, телевизор уже принимает цифровой сигнал.

По словам Сергея Колпакова, цифровое телевидение имеет неоспоримые преимущества: зрители отметят улучшение качества изображения и звука. Уже до конца 2018 года все 85 построенных в Коми цифровых объектов будут транслировать телевизионные каналы первого и второго мультиплексов в полном объеме. Возможность смотреть двадцать каналов бесплатно появится у 98 процентов жителей республики. Специалист подчеркнул, что те же самые двадцать каналов входят в пакеты, которые предлагают провайдеры. Таким образом, те, кому достаточно этого количества телеканалов, смогут даже сэкономить на оплате услуг провайдера.

По мнению некоторых телезрителей, заметной экономии не выйдет, поскольку, чтобы получить доступ к «цифре», надо покупать либо специальные приставки, либо новые телевизоры, которые смогут принимать цифровой сигнал без подключения дополнительного оборудования. Сергей Колпаков отметил, что практически все телевизоры, выпущенные после 2012 года, уже снабжены цифровым тюнером, к ним надо подключить только антенну – коллективную (общедомовую) или индивидуальную (комнатную или наружную). Старые аналоговые модели телевизоров потребуют еще и приобретения специальной приставки, а точнее – приемника цифровых эфирных каналов DVB-T2, который стоит не так уж дорого.

В ходе прямой линии много вопросов было о том, где купить такую приставку, какую лучше выбрать и что делать, если вдруг эта приставка не будет работать. Сергей Колпаков пояснил, что РТПЦ не продает и не рекламирует приставки, но их можно приобрести в специализированных магазинах. Претензии по качеству товара, если таковые возникнут, надо предъявлять продавцу.

Жительница Вуктыла сообщила, что в городе вообще ни в одном из магазинов не продаются необходимые для приема цифрового телевидения приборы, ближайшая точка продаж – в Ухте, и не у всех есть возможность туда съездить. Сергей Колпаков рекомендовал использовать возможность дистанционной покупки товара и его доставки.

Много вопросов было посвящено непосредственно подключению: жители республики объясняли, что не все пожилые люди, даже купив приставку и антенну, смогут самостоятельно их подключить и настроить телевизор, и интересовались, будет ли какая-то «техподдержка» для людей, которые в технике не разбираются. Специалисты заверили, что в процедуре подключения нет ничего сложного, для его осуществления не нужно техническое образование – достаточно просто следовать инструкции, которая должна прилагаться к приставке. Пожилым людям смогут помочь родственники или соседи. Всю необходимую информацию о цифровом телевидении и способах подключения к нему можно получить на сайте СМОТРИЦИФР.РФ или по телефону бесплатной горячей линии 8-800 220 20 02.

Прозвучал и вопрос о сроках перехода на цифровое телевидение. Сергей Колпаков пояснил, что переход на цифровое вещание был запланирован в федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы». С 1 января следующего года он уже должен был быть реализован. На подготовительные мероприятия были выделены значительные средства из федерального бюджета. Строительство сети первого и второго мультиплексов завершено в большинстве регионов страны, в том числе и в Коми. Однако на заседании, состоявшемся 15 ноября 2018 года, правительство России решило продлить переходный период. Переход на «цифру» сделают поэтапным, с февраля 2019 года он начнется в семи регионах страны, вторая волна подключения пройдет в апреле, третья – в июне. Когда полный переход на цифровое вещание произойдет в Коми, станет известно в ближайшее время.

Людмила ВЛАСОВА

Фото sell-off.livejournal.com