Бюджет Коми: осторожный оптимизм

Бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов принят сразу в двух чтениях. Главному финансовому документу республики депутаты Госсовета уделили львиную долю времени повестки дня ноябрьского сессионного заседания.

Ключевые параметры документа представила министр финансов Коми Галина Рубцова. Доходы в 2019 году планируются в размере 73,3 миллиарда рублей, расходы – 74,7 миллиарда, дефицит – 1,4 миллиарда. Но уже начиная с 2020 года наступит перелом: доходы (75,1 миллиарда) ненамного превысят расходы (74,1 миллиарда), и образуется профицит – 0,4 миллиарда рублей. В 2021 году профицит сохранится, правда, в меньшем размере – 0,1 миллиарда (доходы – 75,9 миллиарда, расходы – 75,8 миллиарда рублей).

Доходы

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят в следующем году 8,6 миллиарда рублей, что на полтора миллиарда больше, чем в текущем году.

Прогнозируется плавное увеличение налоговых и неналоговых поступлений: в 2019 году – 68,7 миллиарда, в 2020-м – 70,5 миллиарда, в 2021-м – 71,5 миллиарда (в 2018-м – 66,7 миллиарда рублей). Прогноз основывается на положительной динамике нынешнего года – сказывается развитие производства, рост производительности труда и благоприятная конъюнктура цен, но гарантии, что эта тенденция сохранится в будущем, нет, поэтому Минфин РК придерживается консервативного варианта развития событий. Тем более что 40 процентов собранного налога на прибыль приходится на нефтяную отрасль, а цены на нефть постоянно меняются. К тому же, как отметила Галина Рубцова, образовалась существенная сумма переплаты налога на прибыль, и в 2019 году налогоплательщики могут воспользоваться правом вернуть переплату. Такое уже было в 2012 году, когда в течение первого полугодия они через возврат получили назад два миллиарда рублей.

В целом расклад по налогу на прибыль таков: в 2018 году – 21,6 миллиарда рублей, в 2019-м – 23,3 миллиарда, 2020-м – 23,5 миллиарда, в 2021-м – 23,8 миллиарда рублей.

Подрастет и налог на доходы физических лиц – в первую очередь за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). В этом году рост поступлений по данному налогу составил свыше одного миллиарда рублей (в целом – 16,8 миллиарда). В следующем году планируется сумма 17,3 миллиарда, в 2020-м – 18 миллиардов, в 2021-м – 18,8 миллиарда.

А вот поступления от налога на имущество организаций могут снизиться, поскольку отменен налог на движимое имущество (21,8 миллиарда в 2018 году, 21,3 миллиарда – в 2019-м), но к 2020 году поступления должны возрасти (22 миллиарда).

Размер поступлений в Дорожный фонд в следующем году составит четыре миллиарда рублей, и еще один миллиард поступит из федерального центра. Напомним, что источниками фонда являются акцизы на нефтепродукты, транспортный налог, а также новый – штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Расходы и госдолг

Переходя к расходной части бюджета, министр финансов подчеркнула, что основным приоритетом бюджетной политики республики остается выполнение всех социальных обязательств перед населением и реализация региональных проектов в рамках поставленных президентом России национальных целей развития на ближайшие шесть лет.

Во-первых, продлеваются региональные меры социальной поддержки, и предусмотрена индексация таких выплат на уровень инфляции (с 1 января 2019 года на четыре процента). В последний раз их индексировали в 2016 году, напомнила Галина Рубцова. Во-вторых, в бюджете в полном объеме предусмотрены средства на повышение оплаты труда – как МРОТ (в 2019 году на один процент, в 2020-м – на 3,4 процента, в 2021-м – на 3,3 процента), так и категорий бюджетников в соответствии с указами президента 2012 года (в 2019-м – на пять процентов, в 2020-м – на 5,5 процента, в 2021-м – на 6,2 процента). Ежегодно на четыре процента будет проиндексирована зарплата работников, на которых не распространяются указы президента России.

Следующая важнейшая статья расходов – на реализацию национальных проектов.

Объем финансирования на предстоящий год – пять миллиардов 843 миллиона рублей. Всего, напомним, таких проектов 12: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда», «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасность и качество автомобильных дорог», «Культура», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт». Пока, как отметила Галина Рубцова, по трем нацпроектам данные по софинансированию из федерального центра отсутствуют. Тем не менее республика предусмотрела свою долю средств. Например, на переселение из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» в бюджете Коми выделено 85 миллионов, а вот какая сумма поступит из фонда реформирования ЖКХ, пока неясно.

Бюджетные инвестиции в 2019 году составят 4,7 миллиарда рублей, из которых – 3,4 миллиарда – средства Адресной инвестиционной программы Коми, 1,3 миллиарда – Инвестиционного фонда республики.

Будет видоизменена структура межбюджетных трансфертов, которые республика передает на уровень местных бюджетов. В 2019 году 66 процентов таких трансфертов (15,4 миллиарда рублей) составят субвенции, 16 процентов (3,6 миллиарда) – субсидии, 12 процентов (2,8 миллиарда) – дотации. Остальные средства муниципалитеты получат через фонд финансовой поддержки (4,2 миллиарда рублей). На выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрено 2,8 миллиарда, на замену дотаций дополнительным нормативом НДФЛ – 1,4 миллиарда.

Госдолг в текущем году составляет 39,4 миллиарда рублей, в 2019-м – 41 миллиард, в 2020-м – 40,5 миллиарда, в 2021-м – 40,3 миллиарда рублей.

Оснований для отклонений нет

Председатель Контрольно-счетной палаты Елена Филимонова, представляя экспертизу проекта республиканского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, дала ему положительную оценку, указав, что положения документа направлены на безусловное исполнение социальных обязательств и сохранение социальной направленности бюджета. Хотя без замечаний не обошлось. Главный объект критики КСП – низкое освоение средств, выделяемых на строительство государственной и муниципальной собственности. Основная причина – неэффективно проведенные предпроектные мероприятия, поскольку именно на стадии экспертизы проектов и возникают проблемы. Поэтому Елена Филимонова с большим одобрением отозвалась о вносимых изменениях в Адресную инвестиционную программу – условия по капиталовложениям ужесточаются.

Своеобразный итог работы над принимаемым бюджетом подвела спикер парламента Надежда Дорофеева.

– Перед сегодняшним рассмотрением проекта закона о бюджете республики в Госсовете была проведена тщательная, глубокая и ответственная работа. Депутаты проанализировали детально все 19 госпрограмм, а также параметры главного финансового документа республики. Спорные вопросы мы рассмотрели на заседании Межведомственной согласительной комиссии и утвердили перечень из 17 предложений и рекомендаций по проекту бюджета 2019 года, – отметила председатель Госсовета и все их перечислила. – Рассмотреть возможность изыскать дополнительные средства на строительство лечебного корпуса в селе Усть-Цильма, школ в селах Дутово и Объячево, больницы в селе Визинга; на организацию лекарственного обеспечения льготников; на финансирование летней оздоровительной кампании детей; на господдержку сельского хозяйства; на содержание, капремонт и реконструкцию автодорог, в первую очередь тех, по которым пролегают маршруты школьных автобусов; предусмотреть меры соцподдержки для отдельных категорий граждан в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Говоря о приоритетах в расходной части бюджета, спикер вновь подчеркнула, что бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Расходы на социальную сферу составляют около 70 процентов всех расходов бюджета, что позволяет в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями республики.

Особо Надежда Дорофеева выделила еще ряд параметров:

– Предусмотрена индексация социальных выплат, пособий, стипендий в размере четырех процентов. Объем Дорожного фонда увеличится и достигнет пяти миллиардов рублей, что позволит качественно улучить состояние автодорог и сохранить рабочие места в дорожной отрасли. На реализацию проекта Адресной инвестиционной программы будет направлено четыре миллиарда рублей, в том числе на строительство объектов государственной собственности 2,9 миллиарда рублей. Это строительство республиканской инфекционной больницы, реконструкция радиологического отделения онкологического диспансера, завершение строительства школы на 1200 мест в столичном микрорайоне Орбита, строительство школы на 400 мест в Помоздино Усть-Куломского района, детсада на 50 мест в селе Большелуг Корткеросского района, завершение реконструкции автодороги – подъезд к селу Носим, газификация микрорайона Ягкар, Шордор и Шордор-II поселка Верхняя Максаковка.

На строительство муниципальной собственности – школы на 600 мест по улице Новозатонской в Сосновой поляне поселка Краснозатонский, детсада на 220 мест в селе Выльгорт, школы на 501 место в селе Визинга и ряд других объектов – направляется один миллиард рублей.

В завершение своего выступления спикер поблагодарила исполнительную власть и депутатов за качественную работу и выразила уверенность, что бюджет будет принят сразу в двух чтениях. Так оно и произошло – из 25 депутатов 22 народных избранника проголосовали за главный финансовый документ.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru