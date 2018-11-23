Дорогие мамы!

Примите теплые и искренние поздравления со светлым праздником – Днем матери!

Мама – это не просто слово. Мама – это любовь, вера, поддержка и забота в любой момент нашей жизни. Все доброе и мудрое, чему учит нас мама, останется с нами навсегда.

Труд матерей нельзя сравнить ни с каким другим. Через сердечность и теплоту, надежность своих ласковых рук, чуткость и понимание матери воспитывают в молодом поколении отзывчивость и милосердие, вдохновляют, учат быть ответственными за свои поступки, любить свою родину и окружающих. Каждая хранительница очага вносит вклад в укрепление семейных ценностей, традиций и воспитание достойных граждан.

Сегодня все слова благодарности и восхищения принадлежат вам, милые и нежные мамы и бабушки! От лица депутатов желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия, сил и энергии для достижения задуманного. Будьте всегда окружены теплом и любовью своих родных и близких!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми