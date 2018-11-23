Дорогие наши женщины, мамы и бабушки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

Это особенный праздник, который призван чествовать самого главного человека в жизни, напомнить о бережном отношении к женщине-матери, поддержать семейные ценности и традиции. Дорогие мамы, вы создаете наше будущее, воспитываете в детях любовь к Родине, даете духовные ориентиры личности, без чего невозможно представить жизнь.

Все это начинается с колыбельных песен, с добрых сказок, которые вы читаете на ночь детям, с бережного отношения друг к другу. Вырастить и воспитать ребенка – это счастье и большая ответственность. В Республике Коми живет немало многодетных матерей, которые достойно справляются с этой задачей, а также тех, кто согревает под своим крылом детей, оставшихся без попечения родителей. Низкий вам за это поклон и благодарность.

Для каждого из нас в любом возрасте не будет ближе и роднее человека, чем мама, нет ничего искренней и дороже вашей любви. Милые мамы, спасибо за заботу и нежность, за мудрость и терпение, за то, что разделяете успех и радость, поддерживаете в трудные минуты.

В этот светлый праздник я желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваши лица как можно чаще светятся от счастья, а близкие дарят только радость и любовь!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми