Ольга Епифанова готова помогать республике

В Коми с рабочим визитом побывала заместитель председателя Госдумы России Ольга Епифанова. Вице-спикер российского парламента приняла участие в работе ноябрьской сессии Госсовета Коми, встретилась с депутатами и главой региона Сергеем Гапликовым.

На встрече с парламентариями республики шла речь о федеральной поддержке региональных инициатив. Как отметила председатель Госсовета Надежда Дорофеева, в прошлый приезд думского депутата законодатели Коми поднимали важные вопросы, для решения которых была необходима поддержка на федеральном уровне.

– Ряд вопросов, которые мы ставили, отработаны, – подчеркнула Надежда Дорофеева. – Например, определены конкретные полномочия органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами. С января вступают в силу изменения, предусматривающие передачу финансирования лекарственных препаратов пяти орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный. Остальные поднятые нами темы остаются актуальными, и в Госдуме работа по ним продолжается. Мы стараемся держать руку на пульсе и быть в курсе той работы, которая там проводится. И одной из форм взаимодействия как раз являются такие встречи с депутатами, которые представляют наш регион.

В свою очередь, Ольга Епифанова рассказала о своих полномочиях как зампредседателя Думы и темах, которые она курирует, а также о результатах своего взаимодействия с региональными парламентами. Депутат отметила, что готова помогать законодателям Коми в решении острых вопросов, стоящих на повестке дня в республике.

В этот же день состоялась рабочая встреча в кабинете главы Коми, сообщает пресс-служба руководителя региона.

– Для нас большая честь принимать в гостях вице-спикера Госдумы России. Тем более что вы для республики человек родной, поскольку избирались от четырех регионов, в том числе от Коми. Вы в курсе всей нашей проблематики, – отметил Сергей Гапликов.

Глава Коми также пожелал вице-спикеру парламента успехов в работе обновленного состава президиума госкомиссии по развитию Арктики. Сергей Гапликов выразил уверенность, что включение Ольги Епифановой в состав президиума позволит более эффективно решать задачи по законодательному обеспечению реализации программ и проектов устойчивого развития Арктической зоны России.

В ходе рабочей встречи Сергей Гапликов и Ольга Епифанова обсудили реализацию программы переселения граждан из районов Крайнего Севера, перспективы расширения Арктической зоны России и включения в ее состав Усть-Цилемского района, Инты и Усинска.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru