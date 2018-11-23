Свобода подразумевает ответственность

В Сыктывкаре завершились региональные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность». В течение трех дней на различных площадках столицы республики проходили пленарные и секционные заседания, в ходе которых духовенство, педагоги, общественные деятели, студенты и представители молодежных организаций обсуждали аспекты этой многогранной темы.

Работа чтений была выстроена по нескольким направлениям: «Духовно-нравственные ценности в системе образования», «Церковь и культура», «Здоровье молодой семьи», «Молодежь и церковь», «Духовно-нравственное просвещение молодежи в местах лишения свободы», «Социальное служение церкви: семья и дети», «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества», «Молодежные парламентские встречи». В рамках обсуждения проводились круглые столы, образовательные семинары, дискуссионные клубы, показ фильма с обсуждением.

Итоги чтений подвели в пятницу. Модератором заключительного мероприятия стала спикер регионального парламента Надежда Дорофеева. Она выступила с докладом на тему «Роль Государственного Совета Республики Коми в духовно-нравственном воспитании». В числе ключевых законов, принятых парламентом в этой сфере в последние годы, – «О патриотическом воспитании граждан в РК», а также административные меры по борьбе с алкоголизацией населения.

Затем модераторы секций рассказали о результатах работы. Итоговым документом Рождественских образовательных встреч стала резолюция с рекомендациями органам исполнительной и законодательной власти.

Лина ПЕРОВА

Фото kriro.ru