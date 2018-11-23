Петр Истомин лидирует в голосовании

Участвовать в выборе имени для аэропорта Сыктывкара может каждый житель страны

В России продолжается голосование, по итогам которого 47 аэропортам страны будут присвоены имена великих соотечественников. В Коми свое имя получит аэропорт Сыктывкара. На выбор предложены три варианта: первый летчик из Коми Петр Истомин, Герой Советского Союза Николай Оплеснин, первый глава республики Юрий Спиридонов. Каждый гражданин России может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосовать можно несколькими способами, основные из них протестировала журналист «Республики».

Напомним, отдать свой голос за понравившийся вариант можно на сайте ВеликиеИмена.рф, пройдя авторизацию через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», по горячей линии 8-800-707-93-17 и методом анкетирования. Волонтеры работают в трех городах Коми: Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

В редакцию «Республики» обратилась пожилая жительница Сыктывкара, которая попросила помочь ей проголосовать за имя Юрия Спиридонова, поскольку считает, что первый глава сделал для региона много хорошего и заслуживает того, чтобы его имя увековечили в названии аэропорта. Только немолодая женщина интернетом никогда не пользовалась, и помочь ей с выходом во всемирную сеть некому. Сотрудникам редакции удалось убедить читательницу, что посторонняя помощь для голосования ей не нужна: если нет возможности выйти в интернет, можно просто позвонить на телефон горячей линии, а дальше остается только следовать указаниям. Надо произнести название города и выбрать один из трех предложенных вариантов путем нажатия соответствующей цифры. Пожилая женщина потратила на голосование две минуты.

Еще один способ – анкетирование – журналист «Республики» протестировала лично. В Сыктывкаре волонтеры, с помощью которых можно проголосовать, работают в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в главных корпусах Сыктывкарского лесного института и Сыктывкарского госуниверситета, в спортцентре «Скала», ТРЦ «РубликЪ» и «Макси». В четверг добровольцы предлагали принять участие в анкетировании посетителям «Рублика». Некоторые граждане, похоже, не слышавшие об акции, наблюдали за происходящим с небольшого расстояния – с интересом, но не без подозрения. На вопрос, почему не голосуют, отвечали, что не хотят называть незнакомым людям свои личные данные.

– И не надо этого делать, – заверили волонтеры. – Достаточно просто отметить выбранное имя в листке для голосования.

Волонтеры не просят ни предъявить документы, ни даже просто представиться. Убедившись, что никто не настаивает на оглашении личных данных, немолодой мужчина уверенно поставил галочку напротив выбранного имени. Волонтер Софья Скорик пояснила, что, несмотря на анонимность голосования, принцип «один голос – одно имя» соблюдается: в практике добровольцев еще не было случая, чтобы один человек пытался проголосовать дважды. Впрочем, находились «неопределившиеся», пытавшиеся проголосовать сразу за два имени – такой «бюллетень» считается испорченным, выбран может быть только один кандидат.

Одна из посетительниц торгового центра пояснила, что слышала о выборе имени для аэропорта Сыктывкара, даже определилась с кандидатом – Петр Истомин, участник Октябрьской революции, первый летчик из Коми. Он родился в 1891 году в Усть-Ухте. В июле 1917 года вступил в партию большевиков, а через год поступил в Ропшинскую школу высшего пилотажа. Поскольку на фронте сложилась напряженная обстановка, курсантов этой школы выпустили досрочно. Петра Истомина направили на борьбу с Колчаком. 19 мая 1919 года Истомин не вернулся из полета: его самолет попал под огонь белых, летчик вынужден был посадить машину на ближайшее озеро. Самолет ушел под воду, Истомин пытался доплыть до берега, но его подобрал белогвардейский катер. После пыток «красный» летчик был расстрелян.

Участница голосования призналась, что забыла проголосовать за выбранного кандидата в интернете. Но, увидев волонтеров в торговом центре, решила не медлить – выбрала Петра Истомина, заявив:

– Аэропорт должен носить имя героя-летчика, я так считаю.

Иногда у стойки волонтеров разгорались настоящие дебаты: участники голосования пытались выяснить, кто из трех кандидатов «более истории ценен». Двое студентов, например, долго не могли определиться, за кого из достойных людей – Юрия Спиридонова или Петра Истомина – отдать голос. После жаркого спора проголосовали за Героя Советского Союза, уроженца села Выльгорт Сыктывдинского района Николая Оплеснина. В сентябре 1941 года дивизия, в которой он служил, попала в окружение. Как командиру разведроты Николаю Оплеснину поручили связаться с частями Красной армии. Выполняя приказ, он с риском для жизни прошел сквозь боевые порядки противника, трижды переплывал реку Волхов. При его активнейшем участии дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии.

– Он герой войны, он достоин, чтобы его помнили, – объяснили свой выбор молодые люди.

Волонтеры не агитируют ни за одного из кандидатов, могут просто рассказать о человеке, если вдруг кто-то из участников голосования мало о нем знает. Даже лидера голосования добровольцы поначалу называть не хотели, чтобы их не заподозрили в рекламе. Но потом все же по секрету рассказали, что жители и гости Сыктывкара активно голосуют за Петра Истомина и Юрия Спиридонова. Голосующих за Николая Оплеснина меньше, возможно, потому, что многие знают: имя Героя Советского Союза уже увековечено в названии одной из улиц столицы Коми. Наблюдения волонтеров подтверждаются и итогами голосования, которые размещены на сайте ВеликиеИмена.рф. Лидирует Петр Истомин, на втором месте по числу отданных голосов Юрий Спиридонов, Николай Оплеснин – на третьем. За одного из кандидатов проголосовала и журналист «Республики».

Сделать выбор в интернете – самый, пожалуй, простой способ для тех, у кого есть выход во всемирную сеть. Для того чтобы усложнить эксперимент, его участником был назначен студент, который учится за пределами Республики Коми. Для голосования он выбрал сайт ВеликиеИмена.рф, там тоже не требовалось сообщать персональные данные – только номер телефона, на который придет смс-сообщение с кодом подтверждения. Вся процедура заняла не больше минуты.

Проголосовать любым из вышеперечисленных способов можно до 30 ноября. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Людмила ВЛАСОВА

Фото автора