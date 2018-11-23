Мэр Сыктывдина подал в отставку

Руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев досрочно сложил свои полномочия. Заявление о добровольной отставке он подал на имя главы района – председателя совета Сыктывдина Светланы Савиновой 16 ноября, а 22 ноября на внеочередном заседании райсовета депутаты единогласно удовлетворили его просьбу.

Как сообщили «Республике» в администрации района, сам Олег Лажанев на заседание не пришел. Из 19 народных избранников на внеочередной сессии присутствовали 15. Они же назначили дату проведения конкурса на замещение вакантной должности – 28 февраля 2019 года. Сейчас обязанности руководителя администрации Сыктывдина исполняет первый заместитель мэра района Любовь Доронина, приступившая к ним в июле, когда Олег Лажанев решением Сыктывдинского районного суда был временно отстранен от должности.

Причиной отстранения стало уголовное дело, по которому бывший глава администрации подозревается в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в феврале 2015 года фигурант в нарушение требований законодательства выплатил аванс – более 8,5 миллиона рублей – ООО «СпбГлавСтройСнаб» – застройщику многоквартирного жилого дома по улице Рабочей в селе Выльгорт. Средства были выплачены из районной казны дополнительно, чтобы подрядчик завершил строительство. Всего на строительство объекта было израсходовано более 41 миллиона рублей, а работ выполнено на сумму более 33 миллионов. Чтобы они были завершены, фигурант в обход закона заключил дополнительное соглашение к контракту.

В октябре 2016 года в лице фигуранта был заключен муниципальный контракт на долевое строительство жилых помещений в селе Пажга с ООО «Зодчий», при этом застройщик не имел госэкспертизы на проект. Негативными последствиями строительных работ без заключения экспертизы стали образование в доме сквозных трещин, просадка фундамента и прочие изъяны. Однако, несмотря на грубейшие нарушения, работы были оплачены по указанию фигуранта в полном объеме. Злоупотребление должностными полномочиями привело к невозможности эксплуатации дома и необходимости приобретения жилья на вторичном рынке. Республиканскому и местному бюджетам причинен ущерб в размере порядка девяти миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»