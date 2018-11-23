Мэр Сыктывдина подал в отставку

Руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев досрочно сложил свои полномочия. Заявление о добровольной отставке он подал на имя главы района – председателя совета Сыктывдина Светланы Савиновой 16 ноября, а 22 ноября на внеочередном заседании райсовета депутаты единогласно удовлетворили его просьбу.
Как сообщили «Республике» в администрации района, сам Олег Лажанев на заседание не пришел. Из 19 народных избранников на внеочередной сессии присутствовали 15. Они же назначили дату проведения конкурса на замещение вакантной должности – 28 февраля 2019 года. Сейчас обязанности руководителя администрации Сыктывдина исполняет первый заместитель мэра района Любовь Доронина, приступившая к ним в июле, когда Олег Лажанев решением Сыктывдинского районного суда был временно отстранен от должности.
Причиной отстранения стало уголовное дело, по которому бывший глава администрации подозревается в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в феврале 2015 года фигурант в нарушение требований законодательства выплатил аванс – более 8,5 миллиона рублей – ООО «СпбГлавСтройСнаб» – застройщику многоквартирного жилого дома по улице Рабочей в селе Выльгорт. Средства были выплачены из районной казны дополнительно, чтобы подрядчик завершил строительство. Всего на строительство объекта было израсходовано более 41 миллиона рублей, а работ выполнено на сумму более 33 миллионов. Чтобы они были завершены, фигурант в обход закона заключил дополнительное соглашение к контракту.
В октябре 2016 года в лице фигуранта был заключен муниципальный контракт на долевое строительство жилых помещений в селе Пажга с ООО «Зодчий», при этом застройщик не имел госэкспертизы на проект. Негативными последствиями строительных работ без заключения экспертизы стали образование в доме сквозных трещин, просадка фундамента и прочие изъяны. Однако, несмотря на грубейшие нарушения, работы были оплачены по указанию фигуранта в полном объеме. Злоупотребление должностными полномочиями привело к невозможности эксплуатации дома и необходимости приобретения жилья на вторичном рынке. Республиканскому и местному бюджетам причинен ущерб в размере порядка девяти миллионов рублей.
Лина ПЕРОВА
Фото из архива «Республики»
ну что доигался. неуч Жаль людей. Ничего не сделал для народа болтун. Езжа
Зачем неучи лезут во власть От них все беды. Был он учителм физкеукльтуры. Работал бы.
Ккаждый должен поднимть тот груз, который может. Кто вернет в казну миллионы? Никто. Так и живем. Еадо бы взыскать.
На вид вроде ничего, а внутри пустота. Вот такие люди и ведут народ в большую помойную яму. Кто следующий. И где наша дорога.
Вот ведь как: довел район до ручки, понастроил срашилки, не отчитался и в кусты. Хорошо живется. Надо бы. чтобы он принародно отчитлся. Нет у человека совести. Ельцин, уходя, сказал народу «Простите» А этот? Кто он. Разумеется, ЧМО.
Интресно Миллионы пропали или правоохрантильные органы вернут их государству, например, за счет Лажанева. Провинился — отвечай. Украл — сиди. Непарвильно распорядился деньгами верни. Вас много, неучей и хитрожопых. Думал все будет шит о-крыто. Не вышло. Деньги в казну верни.