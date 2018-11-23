Сила в традициях

На этой неделе, 23 и 24 ноября, в Сыктывкаре в четвертый раз пройдет фестиваль ремесел народов Республики Коми «Сила традиций». Одна из его основных задач – сделать народное искусство средством межнационального взаимопонимания

и общения. Это помогает формированию толерантности у населения Коми в межнациональных и межконфессиональных взаимоотношениях.

Открылся фестиваль 23 ноября «Днем ремесел». В Доме дружбы народов Республики Коми прошли мастер-классы от умельцев из разных регионов страны. Мастера керамики Александра и Светланы Кротовых из Перми провели мастер-классы по лепке из глины и работе на гончарном круге. Мастер по изготовлению традиционной ненецкой одежды Алла Тайшина из Салехарда обучала изготовлению сувенирной сумки тучанг и игрушки акань. Мастер по традиционному текстилю Маргарита Яптунай из Салехарда предложила мастер-класс «Панно на сукне». Еще один умелец из Салехарда Евгений Салиндер учил резьбе по кости.

«Богатые народные традиции, доставшиеся нам по наследству, уникальны. И потеря их невосполнима. Порвав с духовными традициями, мы подрываем нравственную опору, свои творческие способности», – отмечают организаторы мероприятия.

На второй день фестиваля, 24 ноября, в сыктывкарском ТРЦ «Парма» развернется общая площадка «Сила традиций». В ее работе примут участие представители национальных культурных автономий и общественных объединений, землячеств, центры ремесел, индивидуальные предприниматели, занятые в сфере народных промыслов и ремесел. Гостем программы станет ненецкий фольклорный ансамбль «Ялэмд» («Рассвет»).

В рамках фестиваля пройдет конкурс на «Лучшую художественную экспозицию», а также конкурс в номинации «За сохранение традиций». Посетители смогут высказать свое мнение – принять участие в голосовании на приз зрительских симпатий и отметить экспозицию понравившегося участника.

Организаторы фестиваля: Коми ремесленная палата, Дом дружбы народов республики при поддержке Министерства национальной политики РК. Проект реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Артур АРТЕЕВ

Фото БНК