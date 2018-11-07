Актуально для всей страны

Делегаты конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, съехавшиеся на минувшей неделе в Сыктывкар, рассмотрели обращения и законодательные инициативы, призванные учесть специфику регионов и тем самым улучшить качество исполнения законов на местах.

Часть предложений актуальна только для некоторых регионов, но в большинстве своем вносимые инициативы важны для всех субъектов. К примеру, председатель ПАСЗР – спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов внес на рассмотрение коллег обращение о внесении изменений в федеральную госпрограмму «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Суть в том, что сельским домам культуры федеральная казна предоставляет субсидии на укрепление материально-технической базы и текущий ремонт, но очаги культуры часто нуждаются в капитальном ремонте, требуется замена ветхих кровель, полов, окон и дверей, а это уже считается нецелевым использованием средств. В обращении предлагается разрешить использовать субсидии на ремонт и замену несущих конструкций зданий.

Вице-спикер парламента Коми Валентина Жиделева озвучила предложения к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях». В проекте закона функции медработников возложены на педагогов, что авторы обращения считают недопустимым. По их мнению, это повлечет не только дополнительные бюджетные расходы на обучение и переподготовку педагогических работников, но и отток учителей, у которых возрастет личная ответственность за жизнь и здоровье детей. Ведь от качества оказания первичной помощи часто зависит курс лечения и реабилитации, а это вопрос жизни и смерти.

«Таким образом, на педагогов предлагается возложить не только несвойственные им функции по физическому вмешательству, но и наделить их качествами стрессоустойчивости и хладнокровия в экстренных ситуациях, от которых зависит жизнь детей», – говорится в пояснительной записке к обращению.

Его авторы считают, что медперсонал в образовательных учреждениях должен относиться к медицинской организации и необходимо отразить нормативы по закреплению медработников в зависимости от количества учеников или воспитанников.

Председатель Заксобрания Республики Карелия Элиссан Шандалович озвучил обращение к министру внутренних дел России «об установлении ответственности за корректировку в сторону уменьшения показаний одометра при продаже автомобиля на вторичном рынке». Парламентарий пояснил, что, по информации из открытых источников, около 70 процентов подержанных автомобилей, продаваемых в нашей стране, имеют «скрученный» пробег. Продавцы авто корректируют показания одометра в сторону уменьшения, чтобы дороже продать машину, а новые владельцы, введенные в заблуждение, не могут в итоге правильно оценить состояние приобретенного автомобиля, определить степень техобслуживания, что порой приводит к серьезным неисправностям на дороге и авариям. За рубежом за подобный обман налагаются очень высокие штрафы, а в России ответственность не предусмотрена.

Несколько обращений, касающихся межбюджетных отношений, представил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой. Одно из них – «о внесении в Трудовой кодекс России правовых норм, устанавливающих соотношение размеров минимальных ставок, минимальной зарплаты и МРОТ, а также порядок начисления районного коэффициента и процентной надбавки к зарплате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Предлагается «на северах» сделать тарифные ставки и оклады не ниже МРОТ, в величину минимального размера оплаты труда не включать компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, а районный коэффициент и процентную надбавку начислять на зарплату с учетом стимулирующих и иных компенсационных выплат.

Другое обращение касается полномочий, переданных на уровень регионов, по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Федерация выделяет субвенции на покупку жилья для этих категорий льготников, но средств крайне недостаточно, и в итоге ветераны ждут своей очереди по десять лет, а семьи, воспитывающие детей-инвалидов, больше 20 лет. Парламентарии просят рассмотреть возможность увеличения федерального финансирования на реализацию данных государственных полномочий.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР, представитель Заксобрания Республики Карелия Анна Лопаткина представила вниманию коллег обращение министру культуры страны с предложением принять концепцию сохранения памятников деревянного зодчества и включения их в культурный оборот. По статистике, в России каждые 20 лет исчезает более 400 памятников деревянного зодчества, а ведь они могли бы быть привлекательными туристическими объектами. Российская культура уже утратила большую часть деревянных храмов и часовен, в том числе из-за пожаров.

Есть такие печальные примеры и в Коми. Один из них – памятник культурного наследия – бывшая школа №13 в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод, построенная в начале прошлого века по проекту первого профессионального коми архитектора Александра Холопова. Школу поджигали несколько раз, и сейчас от нее остались выгоревшие развалины. Здание было предложено взять в аренду на льготных условиях (один рубль), но желающих заняться ее восстановлением так и не нашлось.

Сейчас в стране в группу риска входит 5194 памятника деревянного зодчества. В обращении к министру культуры России Владимиру Мединскому содержится просьба ускорить принятие концепции сохранения таких памятников, разработка которой началась еще в прошлом году, и создать антикризисный центр деревянного зодчества.

На брифинге по итогам работы конференции ПАСЗР председатель ассоциации Александр Котов еще раз подчеркнул – парламентарии выносят на обсуждение проблемы, характерные не только для регионов Северо-Запада России, но и в целом для всей страны.

– Присутствие нашего коллеги из Парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья (Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края, возглавляющий дальневосточную Парламентскую ассоциацию, стал гостем 55-й конференции ПАСЗР, – прим. ред.) говорит о том, что у нас очень много общих проблем, которые волнуют граждан, проживающих на территории субъектов Российской Федерации. Безусловно, правительство и федеральные органы государственной власти реагируют на наши обращения. Могу привести такую статистику: из 12 обращений, которые были подготовлены нами на предыдущем заседании, по четырем мы получили однозначно положительные ответы, некоторые находятся в проработке, некоторые не поддерживаются – там тоже есть своя аргументация. Это нормальная работа органов законодательной власти, – отметил Александр Котов.

В нынешней повестке дня председатель ПАСЗР наиболее значимыми назвал обращения, касающиеся межбюджетной политики:

– Казалось бы, что еще может быть актуальнее. Уже на протяжении целого ряда лет мы говорим о том, что долги субъектов Российской Федерации растут. Они уже в принципе достигают критического уровня, не замечать этого просто невозможно. При этом бюджетная обеспеченность субъектов России в расчете на одного жителя на порядок отличается. Такого ведь быть не должно. И это как раз должно регулироваться законом о межбюджетных отношениях. С такими предложениями мы сегодня выходим на федеральное правительство, в Госдуму и Совет Федерации.

Говоря о проектировании Минфином России модельного бюджета, Александр Котов напомнил, что российские регионы сильно различаются по географическим и климатическим условиям, по расселению и по плотности населения.

– Например, районы Крайнего Севера, где нет транспортной доступности, а есть только авиация. Это все влияет на бюджетную обеспеченность региона, на расходы бюджета и, соответственно, на необходимость получения дополнительных источников финансирования. По бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя разница в субъектах отличается в десятки раз. Это как раз последствия такой недостаточно продуманной политики межбюджетных отношений. Мы это предлагаем скорректировать и модельный бюджет формировать с учетом особенностей регионов, – пояснил Александр Котов.

Гость конференции – председатель Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергей Луговской поддержал коллегу:

– Только за счет введения льготы по движимому имуществу Хабаровский край теряет порядка 5,5 миллиарда рублей. При этом компенсация, которая предлагается в межбюджетных отношениях за счет увеличения акцизов на крепкий алкоголь – это порядка 600 миллионов рублей, явно недостаточна. Парламентская ассоциация является связующим звеном, где мы можем высказать свое мнение. Мы говорим о том, чтобы Федерация не принимала законы, которые кардинально меняются между первым и вторым чтениями. Обязательно должны учитываться мнения субъектов России, и в последнее время нас все больше слышат.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева привела примеры законодательных инициатив парламента республики, которые при поддержке ПАСЗР внесены на рассмотрение Госдумы.

– Одно из таких предложений – о включении в Арктическую зону некоторых территорий республики. Пока у нас только Воркута входит в Арктическую зону, а такая потребность есть у Усинска, Инты и Усть-Цилемского района. Мы считаем, что эти границы нужно расширять, это позволит привлечь дополнительные частные инвестиции, улучшить транспортную инфраструктуру, качество жизни людей.

Другое поддержанное коллегами предложение Госсовета Коми – внести изменения в лесное законодательство и вернуться к конкурсному проведению торгов, чтобы аукционы выигрывали добросовестные, ответственные лесозаготовители, не оставляющие после себя мусор на делянках и в лесных населенных пунктах. Также парламентарии Коми предложили изменить методику расчета федеральной субвенции, выделяемой на регулирование численности волков.

В свою очередь Сергей Луговской предложил схожие проблемы решать совместными усилиями.

– В их числе проблема пустующего жилья в многоквартирных домах, находящихся в собственности граждан, которые уезжают и не платят за отапливаемые квартиры. Северные льготы и зарплаты, сельское хозяйство, потребности коренных малочисленных народов – это те вопросы, которые наши ассоциации могли бы лоббировать сообща, – подытожил парламентарий.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru