С аншлагом, но без аплодисментов

Театральная история Воркуты начиналась на сцене ГУЛАГа

Ко Дню памяти жертв политических репрессий в отделе истории Национального музея Коми открылась выставка «Театр-судьба». Экспозиция посвящена 75-летию Воркутинского государственного драматического театра и 60-летию Государственного театра оперы и балета Коми.

История появления профессионального театрального искусства в республике связана со сталинскими репрессиями в СССР. Хотя еще в 1918 году Виктор Савин организовал театральную труппу и написал для нее драму «Ыджыд мыж» («Большая вина»). Спектакль был поставлен на сцене в начале 1919 года. В 1921 году под управлением Виктора Савина сформировался «Сыкомтевчук» (Усть-Сысольское коми театральное объединение). «Сыкомтевчук» функционировал около восьми лет, а в 1930 году свой первый сезон начал КИППТ (Коми инструктивный передвижной показательный театр).

В заполярной части республики театральная история шла своим путем.

В августе 1943 года, когда начальник Воркуто-Печорского управления исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР Михаил Мальцев подписал приказ о создании Воркутинского музыкально-драматического театра и утвердил труппу в составе 23 человек. Коллектив театра состоял из заключенных артистов и вольнонаемных. Получилось, что театр в поселке Воркута возник раньше, чем сам город. Официально статус города был присвоен Воркуте 26 ноября 1943 года.

Художественным руководителем театра стал бывший главный режиссер Большого театра СССР, находившийся в то время в заключении, Борис Мордвинов. В 1940 году его обвинили в шпионаже и приговорили к трем годам лагерей. В 1943 году срок заключения продлили.

1 октября 1943 года состоялась первая премьера театра – оперетта Имре Кальмана «Сильва». Для ее постановки не было даже нот. Тогда исполнительница роли Сильвы Наталья Глебова, в прошлом актриса Ростовского музыкального театра, напела всю оперетту, а заключенный-концертмейстер наиграл на фортепиано и записал ноты. В годы Великой Отечественной войны театр показывал шестьсот спектаклей и концертов в год, выпускал в среднем до тридцати новых постановок и концертных программ.

Из лагерей по всей стране в Воркуту доставляли политических зэков – бывших актеров, музыкантов, художников. И уже в первые пять лет после создания театра число артистов перевалило за полторы сотни. На воркутинской сцене играли прима Московского театра сатиры Валентина Токарская, солист питерской Мариинки Теодор Рутковский, первый исполнитель песни «Широка страна моя родная» Борис Дейнека, старинные романсы пела Татьяна Лещенко-Сухомлина. В театре работал известный кинодраматург и литератор Алексей Каплер.

Почти вся труппа состояла тогда из заключенных. На репетиции и выступления их привозили под конвоем. Спектакли проходили с аншлагом, но существовало положение о том, что аплодировать заключенным нельзя.

С падением системы ГУЛАГ пришло долгожданное освобождение сотен тысяч заключенных. В 1950-е годы многие из них, в том числе и Мордвинов, освободились и покинули Воркуту. Из-за этого исчез знаменитый театральный оркестр, перестали ставиться оперы и оперетты, и театр стал драматическим. Некоторые артисты воркутинского театра вошли в состав первой труппы музыкального театра Сыктывкара. Представленные на выставке сценические костюмы, афиши и программы рассказывают о жизни Бориса Мордвинова, Бориса Дейнеки, Валентины Ищенко, Валентины Токарской, Владимира Каплун-Владимирского и других артистов заполярного театра.

Артур АРТЕЕВ

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