Чудеса в пирамиде и Ядовитый Плющ

Национальная галерея Коми удивила посетителей «Ночи искусств»

В День народного единства в большинстве российских учреждений культуры состоялась акция «Ночь искусств». Участие в ней также приняли и музеи республики. В этом году всероссийская «Ночь искусств» прошла под слоганом «Искусство объединяет». Сыктывкарцы могли выбрать, где провести этот вечер: в Национальном музее, Национальной галерее или в Центре культурных инициатив «Югöр». Корреспондент «Республики» выбрал галерею.

В Национальной галерее Коми «Ночь искусств – 2018» совпала с 75-летием учреждения культуры. Вечером

4 ноября здесь, как говорится, яблоку негде было упасть. Многие горожане пришли на мероприятие с детьми. И взрослым, и ребятам нашлись развлечения по душе. Для детей прошли мастер-классы по вышивке, лепке, валянию, аквагриму, настольные игры и рисование 3D-ручкой. Для взрослых – выставки декоративно-прикладного искусства, живописи и фотографии, необычные инсталляции и перформансы.

В залах были выставлены работы современных авторов. Так, сыктывкарский художник Алексей Мишарин представил несколько своих оригинальных работ, которые вызвали интерес у иностранцев.

На выставке «Между будущим и прошлым» разместились работы мастеров сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань» и народного училища финского города Пудасъярви. Это графические произведения, керамика, батик, изделия, выполненные из дерева, бересты, текстиля, созданные в техниках кружевоплетения, ткачества и вышивки.

Основным событием «Ночи искусств» стала презентация первой и пока единственной в регионе голографической пирамиды. Это высокотехнологичное устройство, при помощи которого можно экспонировать 3D-объекты. Для этого предмет сканируют, и полученный файл загружают в систему. Внутри стеклянной пирамиды возникает парящее в воздухе объемное изображение, которое в точности повторяет пропорции и формы оригинала. Объект вращается, чтобы его можно было осмотреть со всех сторон. Единственное отличие от оригинала – небольшая разница в цвете. Подобные технологии есть далеко не во всех российских музеях. Приобрести голо-пирамиду удалось благодаря гранту главы Коми, при поддержке министерства культуры, туризма и архивного дела, а также спонсора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Современное оборудование разместили в зале коми изобразительного искусства и для первой «голографической» выставки выбрали пять работ декоративно-прикладного искусства от мастеров республики – Леонида Агеева, Александра Забоева и Владимира Мужева. Были оцифрованы резные братины «Лебедь» и «Медведь», резная шкатулка, рыба из бересты и солонка «Утка с утенком». Посетители сами могут выбрать экспонат для ознакомления и прочитать на интерактивном экране информацию о нем.

– С помощью 3D-пирамиды мы можем открыть для зрителей наши фонды, – отметила директор галереи Ольга Талянина. – Уже оцифровано пять редких экспонатов, а в перспективе количество трехмерных экспонатов увеличится. В частности, можно привозить оцифрованные произведения искусств из других музеев.

Еще один пример использования современных технологий для погружения в мир искусства в галерее – это «Квест в ночи», в котором могли принять участие все посетители, имеющие смартфон. Любой желающий мог скачать и установить приложение «Artefact» на смартфон, а затем найти по всей галерее семь картин, которые указаны в программе. Игрок наводил камеру телефона на картину и получал информацию о полотне, а заодно и следующее задание. В частности, найти картину с флагом-триколором или портрет первого президента Греции. Из первых букв фамилий живописцев нужно было составить кодовое слово и, позвонив по указанному в одном из заданий номеру телефона, назвать его.

Своя площадка в галерее была у Национальной библиотеки республики. Библиотекари провели фримаркет, на котором представили издания по искусству прошлых лет, нотную литературу (песенники, ноты для фортепиано и другое), грампластинки с записями классической музыки, советскими песнями и музыкой для популярной в конце 1980-х годов аэробики.

В течение всей акции в купольном зале с концертной программой выступали различные музыкальные коллективы. Республиканский колледж искусств подготовил программу с романсами, ариями из опер и фортепианной музыкой. Школа музыки «Nota» провела мастер-класс по вокалу и игре на гитаре. Особенно зрители отметили выступление академического хора Петрозаводского государственного университета. Карелы среди всего прочего исполнили и заводную нигерийскую рождественскую песню.

В зале царских портретов возвышались гигантская бумажная голова и синие силуэты людей – инсталляции от студентов колледжа искусств. В другом зале – инсталляция от сотрудницы галереи Ольги Огневой – Слезы хранителя. На пустых стеклянных банках висели таблички, на которых среди прочего можно было прочитать, сколько картин требуют реставрации после проведения акций.

В одном из залов проходил зацикленный перформанс – танцевала и фотографировалась с гостями изящная девушка в костюме Ядовитого Плюща – одной из героинь комиксов о Бэтмене.

Завершилась «Ночь искусств» в галерее в полночь.

Артур АРТЕЕВ

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