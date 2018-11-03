Уважаемые жители Республики Коми, дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник – символ гордости за Отчизну, независимости страны, день объединения всего народа. Мы бережно храним и ценим историю нашего государства и память предков, которые мужественно встали на защиту Отечества. Именно в этот день мы вспоминаем о силе духа, патриотизма и благородства, учим этим качествам подрастающее поколение.

Для Республики Коми это особенный праздник. Крепкой, большой, дружной семьей на территории Коми проживают представители различных национальностей, уважая традиции и культуру каждого народа. Нас объединяет любовь к России, месту, где мы живем, а также стремление к единству.

Желаю вам, дорогие жители Республики Коми, верных друзей, спокойствия и мира. Пусть сплоченность, любовь и уважение друг к другу станут залогом процветания нашего региона и всей страны. Успехов и удачи во всех начинаниях!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми