Ухтинцы совместят обычный шопинг с мобильным

Ухта догоняет Сыктывкар по количеству интернет-пользователей и открытию новых салонов. Здесь в самом крупном торговом центре города появился фирменный салон связи «МегаФон». Более двадцати тысяч ухтинцев, которые ежедневно приходят за покупками в торгово-развлекательный центр «Ярмарка», теперь смогут устроить себе и мобильный шопинг.

Локация салона была выбрана неслучайно, здесь живут общительные и интернет-продвинутые люди, которые за последний месяц загрузили объем трафика, сравнимый с просмотром 45 000 фильмов или прослушиванием 14 миллионов песен в формате MP3.

В салоне специалисты компании помогут настроить свыше 20 опций в смартфоне, расскажут, как стать абонентом «МегаФона» сохранив номер, примут платеж за услуги связи, оформят банковскую карту и ответят на все интересующие вопросы. Для удобства покупателей новый салон связи расположен на первом этаже торгового центра и работает без выходных и перерыва на обед с 10.00 до 21.00 по адресу ул. Строительная, 2А.

«В новом салоне обслуживание такое же качественное и быстрое, как мобильный интернет «МегаФона», средняя скорость которого 22 Мбит/с. Консультанты организуют неограниченный доступ к соцсетям и мессенджерам и превратят смартфон абонента в помощника с доступом в интернет 24 часа в сутки. Офис открыт в торговом центре с развитой транспортной инфраструктурой, и жители Ухты легко доберутся за поддержкой», – отметил руководитель по продажам на массовом рынке Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» Игорь Прозоров.

По данным связистов, среднесуточный трафик на интернет-активного абонента составляет 270 Мб. Этого достаточно на 3,5 часа онлайн прослушивания музыки, 35 часов разговора в Viber или 24 часа непрерывного просмотра сторис в Instagram. Не вести счет мегабайтам позволяют тарифы «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум», на которых действует безлимит внутри домашнего региона.

текст и фото «МегаФон»