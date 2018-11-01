Коми землячество в Москве возглавила Людмила Великорода

В столице России отметили двадцатилетие деятельности РОО «Землячество Коми». Более двухсот человек собрались в залах постоянного представительства Республики Коми при президенте России. Во время встречи прошло избрание правления землячества на следующие четыре года работы и председателя правления общественной организации. Председателем избрана Людмила Великорода. На этом посту она сменила Николая Рулева.

Собравшихся поприветствовали заместитель председателя правительства – постоянный представитель Коми Григорий Саришвили, представители департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Государственного российского дома народного творчества, Московского дома национальностей, Ассамблеи народов России, представители финно-угорских землячеств Москвы, питерского землячества «Неватас».

– Дружескую атмосферу собранию придавали коми народные игры, чай из северных трав, шанежки, фотографии родных мест, картины, отражающие пейзажи Коми, и главное – песни на коми языке, – рассказала «Республике» Людмила Великорода. – Выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов Коми ремесленной палаты и мастериц землячества позволила всем желающим приобрести вязаные изделия, украшения, игрушки из бересты, дерева, оленьего меха, шерсти и многое другое.

На встрече было представлено сразу несколько книг, написанных московскими земляками и при их поддержке. Это книги об истории православия на Верхней Вычегде Елены Шомысовой, книга об Александре Клейне, которая издана в Санкт-Петербурге, книги первого постпреда в новое время Николая Кочурина и заслуженного ветерана нефтяной отрасли Анатолия Гуменюка, книги, изданные при содействии директора музея-усадьбы «Остафьево» Анатолия Коршикова.

Артур АРТЕЕВ

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