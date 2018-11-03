Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник – символ патриотизма и единения народа. В далеком 1612 году люди разных сословий и национальностей, объединившись, освободили Москву от захватчиков, проявив настоящий героизм и готовность жертвовать всем ради Родины.

Без единения, взаимного уважения, надежной поддержки и общей ответственности не создать дружной семьи, сплоченного коллектива, сильной республики и великой страны.

История этого праздника еще раз напоминает о том, что наша сплоченность – самая прочная основа для решения стратегических задач прорывного развития России, для улучшения качества жизни в каждом городе, районе, селе или поселке. Надо верить в себя и свои силы, не бояться ответственности, эффективно трудиться, только так мы сможем добиться реальных изменений.

Дорогие друзья, желаю всем жителям нашей большой республики крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо Республики Коми и России!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми