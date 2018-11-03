Сыктывкарские поселки готовы к началу ледостава 

Несмотря на установившуюся теплую погоду, которая по прогнозам синоптиков, продлится и на следующей неделе до наступления холодов, в администрации Сыктывкара проверили, как будет обеспечена жизнедеятельность во временно отрезаемых населенных пунктах столицы Коми в период ледостава.



По информации, озвученной в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сыктывкара, на период межсезонья в заречных поселках будет организовано дежурство бригады «скорой помощи» со специальной машиной, жители обеспечены основными продовольственными и непродовольственными товарами, медикаментами. Уточняются сведения по числу тяжело больных, инвалидов, беременных женщин и других нуждающихся категорий в отрезаемых временно населенных пунктах для решения вопроса их доставки в стационары до начала ледостава. Кроме того, готов к развертыванию стационарный пост на реке со спасателями и катером на воздушной подушке «Хивус» для организации доставки специальных служб и товаров первой необходимости по графику. В случае экстренной необходимости в резерве есть дополнительные силы и средства, в том числе катера на воздушных подушках. В поселках также созданы необходимые запасы угля, в оставшееся время продолжится доставка мазута для формирования необходимого запаса топлива.

Также особое внимание в ходе заседания комиссии было уделено вопросам пожарной безопасности в осенне-зимний период. Разъяснительная работа с жильцами домов с печным отоплением проводится на регулярной основе на сходах жителей. Кроме того, Управлением ЖКХ будет усилена работа по проведению инструктажей населения о соблюдении мер безопасности зимой при включении обогревателей, при пользовании печами. Помимо этого, летом ресурсоснабжающими организациями проведена работа по подготовке пожарных гидрантов и водоемов. Но для работы в зимних условиях коммунальщикам поручено осуществлять регулярную очистку от снега подъездов к пожарным гидрантам для обеспечения беспрепятственного доступа к ним.

При похолодании, в случае усложнения обстановки на реках жители Сыктывкара будут своевременно оповещены о прекращении движения грузовых паромов и пассажирских судов. Во избежание несанкционированного перехода рек будут выставлены запрещающие знаки. При соответствующих погодных условиях будут установлены пешеходные мостки.