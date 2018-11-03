На фестивале «Сияние Севера» будет работать народное жюри 

Общественные эксперты определят достойных приза зрительских симпатий.



В состав народного жюри вошли представители из различных сфер. В их числе мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр, главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам, автор и исполнитель песен Андрей Нутрихин, заведующая художественным отделением МАУДО «Школа искусств» Галина Уласевич, эксперт Общероссийского народного фронта, председатель детского движения «СМЕНА», координатор детского совета при уполномоченном приглаве Коми по правам ребенка, педагог Елена Шилова, член Молодежного парламента республики Александр Лебедев и телеведущий КРТК «Юрган» Северин Арпа.

В пятницу в администрации города состоялось первое рабочее совещание, в ходе которого каждый из народных экспертов выбрал для себя номинацию. В дни фестиваля члены народного жюри посетят конкурсные отборы по выбранным направлениям – художественное и декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал, фольклорное и музыкальное (инструментальное) направления и выберут одного, по их мнению, лучшего исполнителя, автора работ или творческий коллектив. Каждый из представленных народным жюри конкурсантов будет иметь право претендовать на поощрение в своей номинации. Окончательное решение примет профессиональное жюри фестиваля.

Напомним, с 8 по 11 ноября в столице Коми пройдет Межрегиональный фестиваль творчества «Сияние Севера».

В этом году фестиваль соберет рекордное количество участников и станет масштабным мероприятием не только на уровне республики, но российского Севера в целом. По предварительным данным, заявки на участие в фестивале подали около 600 человек из 27 городов России.

Основная цель фестиваля, учредителем которого является Союз городов Заполярья и Крайнего Севера — сохранение культурного наследия Российского Севера и приобщение к духовным ценностям народов, проживающих на северных территориях.

В фестивале примут участие различные детские и молодежные творческие коллективы, а также солисты, юные художники и мастера декоративно-прикладного искусства, возраст которых от 7 до 17 лет включительно. Среди участников лауреаты городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Официальная церемония открытия состоится 8 ноября в Государственном театре оперы и балета Республики Коми.