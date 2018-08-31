«Парламентские уроки» в формате интеллектуальной игры

В этом году традиционная парламентская неделя, в рамках которой депутаты Госсовета Коми проводят уроки в школах республики, посвящена 80-летию законодательного органа власти региона.

Депутаты расскажут школьникам об истории республиканского парламента и вкладе законодателей в развитие родного края.

– Эта тема парламентского урока выбрана не случайно. В 2018 году наша республика отмечает 80-летний юбилей высшего представительного и законодательного органа власти. Поэтому мы с коллегами-депутатами постараемся как можно подробнее познакомить ребят с интересными фактами о родной республике, расскажем о роли законодателей в развитии региона. Кроме того, школьники и студенты попробуют свои силы в интеллектуальной игре, посвященной выдающимся законодателям, истории республиканского парламента и законам Республики Коми, – подчеркнула спикер регионального парламента Надежда Дорофеева.

Народные избранники проведут более 20 встреч в городах и районах республики. Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева проведет открытый урок 5 сентября в Корткеросской средней школе. Вице-спикер республиканского парламента Валентина Жиделева 1 сентября встретится со студентами Сыктывкарского лесного института, а 11 сентября – с учениками школы № 33 Сыктывкара. Владимир Косов 5 сентября проведет урок в Сторожевской средней школе.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru