Дорогие школьники и студенты, учителя и родители!

День знаний – это трогательный и волнующий праздник. Новый учебный год полон радостных ожиданий и планов. Школьников и студентов ждут интересные учебные дни, верные друзья и активная внеучебная деятельность.

Это особый день для первоклассников, ведь они вступают в новый этап. Ребята, школьная жизнь готовит для вас интересные, увлекательные и порой непростые испытания. Пусть возможные трудности вас не пугают, ведь рядом будут надежные помощники и наставники – ваши учителя.

Для выпускников это последний День знаний, но не стоит грустить по этому поводу. Вы обрели навыки и опыт для вступления во взрослую жизнь. Перед вами открываются новые дороги и возможности.

Отдельные слова признательности хочется сказать уважаемым учителям. Каждый новый учебный год вы встречаете ребят с готовностью отдать им все свои знания и опыт, помочь мудрым советом в сложную минуту. Спасибо за ваш важный труд!

От всей души желаю всем учащимся отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в новом учебном году! Радуйте учителей и родителей достижениями и успехами, ведь для них это лучшая награда.

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми