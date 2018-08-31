Уважаемые учителя, родители и преподаватели! Дорогие школьники и студенты!

Поздравляю с началом нового учебного года – Днем знаний!

Для каждого из нас 1 сентября – особенный и торжественный день, к которому готовятся заранее и всей семьей. Это день встречи друзей и любимых педагогов. А для почти 11 тысяч первоклашек республики – это начало большого пути по дороге знаний.

Мы постарались сделать все для того, чтобы этот путь стал ярким и интересным, чтобы каждый ребенок получил современное и качественное образование, мог раскрыть свои интеллектуальные, творческие и спортивные способности. Чтобы, окончив школу, среднее специальное или высшее учебное заведение, наши дети были конкурентоспособны и готовы к взрослой жизни. Ведь пройдет совсем немного времени, и сегодняшние школьники и студенты будут определять судьбу республики.

Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, мудрости и терпения, творческого подхода к учебному процессу. А всем школьникам и студентам – настойчивости в получении новых знаний, высоких отметок, удачи в достижении поставленных целей, насыщенного учебного года!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми