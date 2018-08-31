Надежда Дорофеева: «Без публичных слушаний и экспертиз полигона на границе Коми не будет»

Спикер регионального парламента Надежда Дорофеева выступила против строительства на границе Республики Коми с Архангельской областью площадки для приема твердых коммунальных отходов в обход действующего законодательства.

Информация о строительстве мусорного полигона в местечке Шиес, что в четырех километрах от границы с Усть-Вымским районом Коми, появилась в соцсетях в начале августа и вызвала народные возмущения жителей как Архангельской области, так и Республики Коми. Ходили слухи, что планируется обустроить захоронение радиоактивных отходов, но минприроды опровергло эти сведения, уточнив, что в Шиесе откроются завод по переработке древесины и линии по переработке сортированных отходов. Но жителей это не успокоило. Люди опасаются, что полигон негативно скажется на состоянии окружающей среды и, следовательно, на здоровье населения.

Председатель республиканского парламента Надежда Дорофеева высказала позицию свою и коллег-депутатов. Ее комментарий распространила пресс-служба Госсовета.

– Любой подобный объект, который собираются возвести без проведения общественных слушаний, без согласования с живущими на территории людьми и без проведения необходимых экспертиз, будет построен в обход действующего законодательства. Другими словами – незаконно. Согласна с общественностью, что делать этого ни в коем случае нельзя. В противном случае, уверена, государство примет все предусмотренные законом меры, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

Также она сообщила, что разговаривала по этому поводу с председателем Архангельского областного собрания депутатов Виктором Новожиловым.

– У нас единая точка зрения по этому вопросу. Наши соседи уже обратились с запросами к руководству ОАО «Российские железные дороги», областной прокуратуры и губернатору Архангельской области. Считаем, что ситуация вокруг станции Шиес Ленского района вызвала большой общественный резонанс именно из-за отсутствия официальной информации, – сказала Надежда Дорофеева.

Спикер парламента Коми призвала общественность не делать скоропалительных выводов до поступления официальных ответов и достоверной информации о том, что собственник участка планирует построить в районе станции Шиес. Пока точно известно, что сюда завозятся только строительные материалы, а не твердые коммунальные отходы.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что работы ведутся на территории, относящейся к ведению ОАО «РЖД», с разрешенным использованием для строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. На площадке проведены выторфовка и отсыпка площадей. Целевое использование участка в настоящее время проверяется сотрудниками Росреестра.

Лина ПЕРОВА