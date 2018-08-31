Кандидат сохранил право на избрание

Верховный суд Коми оставил в силе решение о регистрации кандидата в депутаты Госсовета республики VI созыва по Ираёльскому избирательному округу № 10.

Напомним, иск в суд об отмене регистрации кандидата Анатолия Терентьева подал кандидат в депутаты, баллотирующийся по этому же избирательному округу, Иван Филипченко. В исковом заявлении Иван Филипченко утверждает, что Анатолий Терентьев на момент регистрации его кандидатом являлся членом ЛДПР, а кандидатом в депутаты его выдвинула КПРФ.

Истец ссылался на федеральный закон «О политических партиях», который гласит, что политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты граждан России, являющихся членами иных политических партий, а также что гражданин страны может быть членом только одной политической партии. В соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата по указанным основаниям может быть отменена судом.

Как сообщили в Избирательной комиссии, заседание Верховного суда состоялось 30 августа в режиме видеоконференц-связи. По словам начальника юридического отдела аппарата Избиркома Коми Анны Яночкиной, которая присутствовала при рассмотрении дела, Верховный суд оставил в силе решение о регистрации кандидата, поскольку Анатолий Терентьев представил доказательства выхода из рядов ЛДПР.

Лина ПЕРОВА