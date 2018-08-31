Кабмин проработает предложения Путина

Правительство в максимально короткие сроки проработает предложения президента России по доработке пенсионной реформы. Такое поручение кабмину дал его председатель Дмитрий Медведев.

В среду Владимир Путин озвучил в ходе телеобращения к гражданам предложения по пенсионной реформе. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60 лет, разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно, ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.

– Теперь предстоит воплотить их в жизнь. Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности. Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова – прим. ред.), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы, – сказал глава кабмина в ходе селекторного совещания в Горках.

Также премьер назвал важным тот факт, что взвешенный характер изменений в пенсионную систему был согласован властью с обществом.

– Правительство, естественно, как автор законопроекта самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе, – отметил Дмитрий Медведев.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы правительства РФ