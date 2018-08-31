Терроризм – враг реальный

В понедельник в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Трагическая дата – 3 сентября – неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в североосетинском городе Беслане в начале сентября 2004 года. Захватив школу, боевики взяли в заложники учеников, их родителей и учителей. Три дня преступники удерживали в здании 1128 человек. В результате теракта погибло более трехсот человек, в том числе 186 детей.

С тех пор 3 сентября россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга. После этого теракта российское правительство приняло серьезные меры по усилению безопасности школ и других общественных объектов. В Коми терроризму и экстремизму противодействуют региональная и муниципальные антитеррористические комиссии.

Как рассказал «Республике» руководитель аппарата Антитеррористической комиссии региона и председатель республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев, в День солидарности в борьбе с терроризмом россияне отдают дань памяти соотечественникам, погибшим в Беслане, в театральном центре на Дубровке в Москве, в Буденновске, Первомайском, Чечне и на всем Северном Кавказе, при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, терактах в Тушино и столичном метро, в городском транспорте в Волгограде и в Санкт-Петербургском метрополитене.

В целях сплочения всего гражданского сообщества в противодействии терроризму представители органов власти, волонтеры, общественные организации, простые граждане и дети участвуют в массовых культурных и спортивных мероприятиях, посвященных траурной дате.

Во исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, а также рекомендаций Национального антитеррористического комитета в Коми ведется работа по организации и проведению мероприятий, посвященных этому дню. В частности, председателям антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях поручено разработать и реализовать планы мероприятий по подготовке и проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

В рамках информационно-пропагандистской кампании для информирования населения о местах и времени их проведения в республиканских средствах массовой информации будут подготовлены информационные материалы, задействованы интернет-ресурсы, а также возможности учреждений образования и культуры.

Особое внимание было уделено мероприятиям, которые будут проведены в образовательных организациях и молодежной среде, таким как встречи молодежи с участниками контртеррористических операций, минута молчания в память о трагедии в Беслане, единые классные часы, общешкольные линейки, уроки памяти «Мы помним тебя, Беслан!», конкурсы рисунков и плакатов, выставка-предостережение «Террору скажем: «Нет!», акции «Дети против насилия!», «Память на все времена», флешмобы, организован показ документальных фильмов из серии «Антология антитеррора» и ряд других мероприятий.

В Республике Коми ведется системная работа в области профилактики терроризма, особое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов. В настоящее время завершены организационные мероприятия по исполнению требований постановлений правительства в области обеспечения антитеррористической защищенности в отношении объектов спорта, здравоохранения, культуры. Подходит к завершению паспортизация объектов образования, водоснабжения и водоотведения, торговли и гостиниц.

Функционируют координационные советы по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов воздушного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов автомобильного и внутреннего водного транспорта Республики Коми.

Также проводится работа по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование взаимодействия с национально-культурными и религиозными объединениями по вопросам профилактики экстремизма и этносепаратизма, по предупреждению межнациональных конфликтов. Реализуются мероприятия комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы, план мероприятий по реализации стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в регионе на 2015-2020 годы.

Все эти вопросы находятся на контроле Антитеррористической комиссии в Республике Коми, которая образована в 2006 году, ее председателем является глава региона Сергей Гапликов.

Комиссией принимаются меры по координации деятельности субъектов противодействия терроризму, а также осуществляется мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Коми, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.

Как отметил Александр Бурцев, важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь сообща. Российская история и весь мировой опыт говорит о том, что бороться с терроризмом можно только консолидацией общества и государства. Участием каждого гражданина в борьбе за безопасность Отечества, российскую государственность. Сегодня жизненно важна общественная, гражданская поддержка борьбы с терроризмом до полной победы над ним, до полного исчезновения этого чудовищного явления. Все здравомыслящие люди в России и за рубежом должны сплотить свои ряды против террористической угрозы, сделать все для того, чтобы спасти планету от этой чумы XXI века.

Артур АРТЕЕВ