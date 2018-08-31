Лучшая сельская семья живет в Небдино

Семья Савиных из Корткеросского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». Информация об этом появилась на сайте правительства Коми.

На конкурс поступило 329 заявок из всех регионов России. Отбор проводился по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций». Семья Савиных из села Небдино Корткеросского района названа в числе победителей в номинации «Сельская семья».

В семье Савиных трое детей. Супруги считают семью приоритетом своей жизни и уделяют большое внимание воспитанию и развитию детей.

Глава семьи Валерий Савин – хороший семьянин, пример и авторитет для своих детей. Он выступил инициатором возрождения в родном селе известного во всей республике мероприятия «Афанасьевская ярмарка». Много внимания и сил уделяет защите природы, является членом районного совета общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», регулярно участвует в различных экологических акциях. За активность в деле сохранения окружающей среды Коми края Валерий Савин награждался грамотами и дипломами республиканского и районного уровня. Кроме этого, мужчина увлекается берестоплетением, входит в число участников «Союза творческих сил района» и представляет село Небдино и Корткеросский район на различных конкурсах и выставках. Его изделия отмечены многочисленными дипломами и благодарностями.

Хранительница очага Юлия Савина активно помогала развитию в Корткеросском районе молодежного и женского движения, более 14 лет она состояла в районном женсовете и дважды избиралась его председателем. За большой общественный вклад награждена почетной грамотой «Союза женщин России». Она стала инициатором районного конкурса детских и педагогических хоров «Поем вместе!».

Семья Савиных ведет активную общественную жизнь, отличается усердием и трудолюбием, вносит большой вклад в сохранение традиций коми народа, национального языка, обычаев и культуры Коми. Супруги пользуются уважением среди односельчан, сотрудничают с общественными организациями и действующими в регионе национально-культурными автономиями. Савины – неутомимые труженики, любовь к труду они сумели привить и своим детям. В районном конкурсе «Подворье-2016» семья заняла третье место.

Дети стремятся быть похожими на родителей. Они с энтузиазмом участвуют в общественной жизни, стараются быть прилежными учениками, увлекаются спортом и творчеством, помогают родителям по хозяйству.

За достойное воспитание детей супруги Савины имеют много благодарностей. В мае этого года семья стала лауреатом премии правительства Коми, размер которой составляет 100 тысяч рублей. Победой во Всероссийском конкурсе «Семья года» семейные достижения Савиных получили признание и на уровне страны.

Проведение торжественных мероприятий по итогам Всероссийского конкурса «Семья года» состоится 21-23 ноября. Торжественная церемония награждения победителей с участием почетных гостей и популярных артистов пройдет 22 ноября в концертном зале гостиницы «Космос». Расходы на проезд в Москву и пребывание в столице семей-победителей конкурса берет на себя Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам конкурса будет издана Почетная книга «Семья года. Россия. 2018», включающая истории всех семей-победителей и список всех участников конкурса текущего года.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива семьи Савиных