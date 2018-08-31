Обновленный «Мир» приглашает в кино

В селе Визинга открыли модернизированный кинотеатр «Мир». Торжественная церемония состоялась 31 августа.

В 2017 году кинотеатр «Мир» в Визинге в числе четырех муниципальных кинотеатров Республики Коми получил финансовую поддержку федерального Фонда кино на модернизацию кинозалов, напомнили в пресс-службе главы региона. На эти средства в кинотеатре полностью заменили старое оборудование и кресла кинозала, сделали ремонт.

В частности, заменена электропроводка, установлены новые электрощиты, выполнен ремонт киноаппаратной, старое потолочное покрытие заменили на новое с акустическими плитами. Также акустоплитами были оборудованы верхние части стен кинозала и задней части стены, где сейчас размещается новый экран, установлены светильники вдоль стен и светодиодные прожекторы для сценической площадки, произведено покрытие пола гипсоволоконными листами и коммерческим линолеумом, нижняя часть стен оборудована огнеупорным гипсокартоном и стеклообоями, покрашены стены. Установлены кинопроекционное оборудование и звуковые колонки.

Официально кинотеатр «Мир» начинает работать с 1 сентября. Объявлены киносеансы с 10 до 20 часов. В течение последующей недели будут демонстрироваться премьерные кинокартины.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru