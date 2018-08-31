Корткерос инвестировал грант главы Коми в благоустройство

По инициативе Сергея Гапликова министерство строительства, ЖКХ и тарифов региона провело в этом году конкурс среди муниципальных образований республики на лучшее благоустройство улиц, дворовых территорий и проездов к ним в зимний период.

Лучшим сельским поселением признан Корткерос, получивший за первое место 10 миллионов рублей, напомнили в пресс-службе главы Коми.

Эти деньги были направлены на благоустройство: убраны аварийные тополя, почищены канавы, трубы. Установлены скамейки возле общественных мест – администрации района, сельского поселения, прокуратуры, центра занятости населения и других. Строится детская площадка в местечке Доручасток. Куплена необходимая техника: УАЗ, трактор с ножом и прицепом, а также щетка для чистки улиц.

В настоящее время ведется замена уличного освещения (ставятся яркие светодиодные лампы), ведется строительство новой линии уличного освещения протяженностью в один километр. Дальнейшие расходы будут планироваться исходя из остатков средств.

В администрации Корткероса отметили, что грант главы республики – ощутимая поддержка для сельского поселения, позволившая решить ряд назревших вопросов.

Напомним, лучшими в республиканском конкурсе из городских поселений стали: Инта – первое место, Нижний Одес – второе место, Усогорск – третье место. За лучшие результаты они получили 14, десять и шесть миллионов рублей соответственно. Лучшими сельскими поселениями признаны: Корткерос – первое место, Каджером – второе место, Визинга – третье место. Гранты для них составили десять, шесть и четыре миллиона рублей соответственно.

Лина ПЕРОВА

Фото kortkeros.ru