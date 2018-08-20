Подгруппы по проведению референдума множатся

Республиканский избирком зарегистрировал региональную подгруппу на территории Коми инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации по вопросу, связанному с пенсионной реформой.

Напомним, подгруппа была создана 8 августа решением собрания граждан, проведенного в Торгово-промышленной палате региона.

Вопрос, предложенный на референдум, сформулирован так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Ходатайство о регистрации подгруппы и другие необходимые документы были представлены в региональный избирком и затем отправлены в ЦИК РФ, которая признала эту формулировку соответствующей требованиям законодательства. После этого Избирательная комиссия Коми еще раз проверила документы и приняла решение о регистрации региональной подгруппы по проведению референдума.

Между тем данная подгруппа может оказаться не единственной на территории республики. Как сообщили в Избиркоме РК, 17 августа состоялось собрание другой группы граждан, заявивших о намерении создать свою региональную подгруппу по проведению референдума РФ о повышении пенсионного возраста.

Ее инициаторы сформулировали свой вопрос немного иначе: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

Лина ПЕРОВА