Изменения пенсионной системы – вынужденная необходимость

Поправки в закон о трудовых пенсиях – вынужденная необходимость, считает председатель Совета ветеранов Сыктывкара Владимир Пыстин. Такое мнение он высказал в блиц-интервью агентству «Комиинформ».

Как отметил руководитель организации, в прошлом столетии в России наблюдалось старение населения. В связи со многими политическими событиями в XX веке появились законы о ветеранах, льготы и другие методы стимулирования лиц пенсионного возраста.

– Помимо пенсий и льгот социальные программы расширялись с каждым годом, но ведь и в стране была другая ситуация. В 1991 году в один день распался Советский Союз, что стало сильным ударом для всего населения страны. Наступила ситуация, когда количество работающих людей стало равняться количеству пенсионеров. Для экономики это очень серьезная проблема и потому, что в девяностых рождалось мало детей. А сегодня это как раз трудоспособное население, которого не хватает. И каждый понимает, что демографическую ситуацию разом не исправить, – отметил Владимир Пыстин.

Лидер ветеранской организации считает, что сейчас либо надо решиться сделать этот непростой шаг, либо через два-три года получить гораздо худшие последствия в экономике страны. В сегодняшних условиях повышение пенсионного возраста – это самая адекватная мера для сохранения стабильной ситуации в стране.

– В таком большом государстве, как Россия, пенсионеры должны себя чувствовать комфортно. С 1 января 2019 года правительство планирует повысить пенсию на 7 процентов, что очень серьезно отразится на целой категории пожилых граждан. Я считаю, что нововведение необходимо хотя бы и потому, что мы последние в Европе, кто не определился с вопросом повышения пенсионного возраста, – подытожил ветеран.

Лина ПЕРОВА

Фото «Комиинформ»