Архитектурный смотр

Порядка двухсот работ представлено на ежегодном республиканском смотре лучших архитектурных проектов «Зодчество года». Выставка открылась 16 августа в столичном Центре культурных инициатив «Югöр».

Региональный смотр лучших архитектурных объектов, информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества проходит в 23-й раз и по традиции приурочен ко Дню республики.

Смотр-выставку открыл и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко.

– В этом году на конкурс представлено больше экспозиционных материалов – 180 работ в одиннадцати номинациях, – отметил он. – Я уверен, что творческое разнообразие работ удовлетворит интересы посетителей выставки. Интерес к конкурсу возрос. По сравнению с предыдущим годом у нас на 73 проекта больше. Эта площадка – стартовый и важный этап для тех, кто только начинает вникать в особенности дизайна и архитектуры. Также это возможность общения как для начинающих архитекторов, так и для профессионалов.

Треть из представленных работ – детские рисунки и макеты. В частности, юные архитекторы создали цикл объемных картин, посвященных единству музыки и архитектуры. Более тридцати проектов – студенческие. Среди них проекты по реконструкции существующих объектов, например, музейного комплекса Кажимского чугунного завода, а также проекты будущего – вахтового поселения в Арктике.

Тридцать работ подготовили проектные мастерские и иные организации. Остальные проекты представили индивидуальные застройщики.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения состоятся 4 сентября в администрации главы Коми.

Артур АРТЕЕВ

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