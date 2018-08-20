Этой ярмарки краски

Торговые ряды на Стефановской площади стали самым посещаемым местом в прошедшие выходные дни

Выставками достижений народного хозяйства, смотрами, конкурсами, фестивалями и ярмарками начались в конце минувшей недели торжества, посвященные празднованию 97-й годовщины Республики Коми. В выходные дни масштабная ярмарка «День республики – выбирай наше» развернулась на Стефановской площади столицы.

Более 150 предпринимателей и торговых организаций из Республики Коми и других регионов приняли в ней участие. Свою продукцию на ярмарку привезли представители Татарстана, Кировской и Архангельской областей, Белоруссии, Абхазии, Удмуртии.

Глядя на происходящее, нетрудно было разобраться в продовольственных предпочтениях сыктывкарцев: не иссякали очереди у прилавков с белорусскими, абхазскими и местными продуктами. У белорусов споро расходилась мясная продукция – колбаса, ветчина, мясо разных видов. Оживленно шла торговля и абхазскими сырами, творогом, медом. А вот овощи, зелень и ягоды нового урожая покупатели предпочитали местного происхождения. Чего только не было на прилавках фермеров из наших коми сел: цветная капуста соседствовала с тыквой и кабачками, свекла, морковь, укроп, петрушка, лук шли нарасхват. Впрочем, не застаивались и продавцы местной мясо-молочной продукции.

Нашла своего постоянного покупателя в Сыктывкаре и выпечка сельских пекарен: у киоска со свежими пирогами и шаньгами из Корткероса тоже были очереди. Чего не скажешь о знакомой многим сыктывкарцам и любимой продукции компании «Пироги по-коми». Хотя никто не станет оспаривать вкусовые качества пирогов по-коми, но вот конкурировать в цене с относительно дешевой сельской выпечкой на ярмарке они не могли. Наверное, потому, что уже давно стали больше праздничным лакомством, которое заказывают для особых случаев, чем повседневной едой.

Ярмарка впечатляла не только разнообразием товара, но и возможностями для коллекционеров различной старины. Самовары самых разных размеров и цветов, граммофоны, утюги на углях, портсигары, сундуки, старинные монеты, бюсты, антикварная посуда и домашняя утварь «приехали» в Сыктывкар из Глазова. Приценивались к этому товару только редкие ценители, зато поглазеть на раритеты подходил практически каждый.

Рядом с торговыми рядами работали многочисленные аттракционы для маленьких горожан и гостей столицы. Пока ребятня развлекалась на батуте и карусели и устраивала гонки на детском автотранспорте, взрослые активно изучали представленный на ярмарке товар и смотрели концерт самодеятельных коллективов, выступавших на временной сцене, установленной на трибуне у памятника Ленину. В разговоре с корреспондентом «Республики» посетители ярмарки говорили только слова благодарности в адрес ее организаторов: мол, хорошо, что организуется она в центре города, на площади, где можно и погулять, и купить все необходимое, и отдохнуть в уличных кафе за чашкой чая с пирогами или отведать горячего шашлыка. Вот только отсутствие скамеек перед сценой омрачало общий праздничный настрой пожилых посетителей ярмарки.

– Мы, старики, обычно не сидим в кафе, а приходим на ярмарку купить свежих, качественных продуктов и посмотреть праздничный концерт. Но без скамеек нам трудно долго простоять у сцены, – сказала нам одна пожилая сыктывкарка. – Я вот уже купила продуктов, когда начался концерт. И, чтобы его посмотреть, мне пришлось сумку с продуктами оставить в одном из ларьков на хранение. Было бы очень хорошо, если бы для зрителей поставили пару скамеек.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА