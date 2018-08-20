«Именины у рябины» открыли празднества в Коми

Вся нынешняя неделя проходит в Коми под знаком празднования 97-летия республики, но мероприятия, посвященные этому событию, стартовали еще в конце прошлой недели – 17-18 августа в Усть-Вымском районе.

В райцентре муниципалитета – селе Айкино развернулся первый межрегиональный экофестиваль «Пелысь гаж» («Именины у рябины»), удивила достижениями местных предприятий и учреждений мини-ВДНХ, прошли Герасимовская ярмарка и множество различных мероприятий.

Напомним, по предложению главы Коми Сергея Гапликова помимо Сыктывкара ежегодно центром проведения очередных августовских празднеств становится и один из муниципалитетов. В этом году широкую культурную программу подготовил Усть-Вымский район.

Среди придуманных организаторами ноу-хау – первый межрегиональный молодежный форум «Птица счастья». Съехавшиеся на него молодежные лидеры получили навыки разработки проектов и пообщались с лучшими спикерами. Творческая молодежь продемонстрировала свои таланты на фестивале «Пелысь койташ» («Молодежная вечеринка у рябины»).

Лицом праздника стали лучшие семьи района и республики – 17 августа они прошли колонной по главной улице Айкино. Для любителей здорового образа жизни был организован фестиваль ГТО «Парковка».

18 августа центральным мероприятием стал экофестиваль «Пелысь гаж», объединивший вокруг себя творческие национальные коллективы района и соседних муниципалитетов. Театрализованное представление с песнями, плясками и хороводами развернулось в полдень на стадионе райцентра. Вечером для устьвымчан и гостей состоялся концерт российского музыканта, композитора, продюсера и певца, экс-солиста группы «Белый орел», участника вокального шоу «Голос» Александра Ягъя.

Лина ПЕРОВА

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