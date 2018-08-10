Спортплощадки с народным участием

В Коми за счет средств «Народного бюджета» оборудуют семь уличных спортплощадок, сообщает пресс-служба главы региона.

На стадии завершения установка уличных тренажеров в поселке Междуреченск Удорского района и в селе Куратово Сысольского района, а также обустройство спортплощадки в селе Том Ижемского района. Площадки уже готовы, и оборудование доставлено в населенные пункты.

В этом году в рамках исполнения апрельских поручений главы Республики Коми Сергея Гапликова уличные спортплощадки будут обустроены также в Инте и Печоре, деревне Важкуръя сельского поселения «Приозерный» (Корткеросский район) и селе Дутово городского округа «Вуктыл». Сейчас там идут подготовительные работы.

В Печоре новая спортплощадка будет расположена вблизи здания спортивного оздоровительного комплекса «Сияние севера». В июле были собраны средства граждан на софинансирование проекта.

Этот проект отличает высокий уровень поддержки жителями: 206 подписей, 8 тысяч рублей финансового вклада граждан и 25 тысяч рублей от юридического лица.

Всего финансовое участие жителей и предпринимателей в реализации народных проектов в сфере спорта составило порядка 100 тысяч рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА