На заставе в окрестностях Кабула

Общественники отдали долг памяти воину-интернационалисту Геннадию Кравченко

8 августа в Общественной палате Республики Коми состоялась встреча, посвященная памяти воина-интернационалиста Геннадия Кравченко: в этом году исполнилось тридцать лет со дня его гибели.

Как отметила председатель ОП РК Галина Киселева, такое мероприятие организовали в первый раз благодаря инициативным, неравнодушным людям, но планируется сделать такие встречи регулярными – чтобы не угасала память о русских солдатах, которые отдали жизни, выполняя свой долг перед Родиной.

– Патриотизм должен быть деятельным, – сказала Галина Киселева. – И такие встречи станут хорошим началом для работы по развитию патриотизма.

8 августа 1988 года наш двадцатилетний земляк сержант Геннадий Кравченко с расчетом миномета действовал в составе сторожевой заставы в окрестностях Кабула. Ночью мятежники обстреляли заставу и, воспользовавшись темнотой, под прикрытием огня попытались обойти ее и проникнуть в город. В бою расчет, которым командовал Геннадий, подавил пять огневых точек, но сам сержант был смертельно ранен.

Мать Геннадия, член Общественной палаты РК Галина Кравченко, выступая перед собравшимися, сказала, что не будет много говорить о сыне, поскольку говорит о нем и даже с ним все эти годы, день за днем. Иногда будто даже слышит голос своего мальчика, чувствует его дыхание на своей щеке, ощущает ласковое прикосновение. Галина Кравченко подчеркнула, что гибель этих пятнадцати тысяч парней нанесла смертельный удар и их родителям, и близким, и знакомым.

Невосполнимый урон понесла страна: погибли сильные, смелые мужчины в расцвете сил – не создали семьи, не вырастили детей. И об этом нельзя забывать, потому что патриотизм идет от истоков, от того, на каких примерах вырос ребенок. Гена с детства знал, что его предки и по материнской, и по отцовской линии героически сражались за Отчизну, в трудные времена, не колеблясь, шли на защиту Родины. Об этом ему рассказывали родители. У большинства советских мальчишек, воспитанных на таких примерах, не было сомнений, идти или не идти в армию. Они знали, что должны отдать долг Родине – как делали это их отцы и деды. Геннадий отдал за Родину жизнь.

В ходе мероприятия продемонстрировали фильм о Геннадии Кравченко. Во время просмотра плакали не только женщины – даже суровые мужчины не могли сдержать слез.

После этого состоялся конструктивный и деловой разговор неравнодушных людей о содержании и формах патриотического воспитания молодежи. Галина Кравченко уверена, что мероприятия в рамках акции «Долг памяти» необходимо продолжать.

– Содержание и формы этой акции должны выработаться жизнью, а не в кабинете. И это одна из задач матерей, потерявших своих сыновей в мирное для страны время, и, безусловно, общественных организаций патриотической направленности, – пояснила «Республике» Галина Кравченко.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА