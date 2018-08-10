На Коми ВДНХ ижемцы сплетут рыбацкие сети

На Выставке достижений отраслей народного хозяйства Коми «Достояние Севера» Ижемский район представит мастер-класс по плетению рыбацких сетей.

Старинный способ плетения рыбацких сетей продемонстрирует на Коми ВДНХ умелец из села Кельчиюр Ефим Канев. Он перенял это ремесло от своего деда и, несмотря на то что сейчас нет необходимости плести сети вручную, не забывает старинное ремесло, передает свой опыт детям и внукам.

Помимо этого, ижемцы в очередной раз предложат гостям и участникам выставки коллекцию фиточаев из растения иван-чай и разные полезные и вкусные десерты. Для желающих продегустировать мясо-молочную продукцию свой ассортимент представят производители из Диюра и Сизябска. Как сообщает пресс-служба районной администрации, гостям выставки привезут колбасу из конины и оленины, сырокопченое мясо, сыры, деревенскую молочную и кисломолочную продукцию и масло. Кроме того, можно будет отведать ижемскую выпечку – шаньги и «калитки».

Артур АРТЕЕВ

Фото youtube.com