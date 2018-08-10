Общественники готовятся к Гражданскому форуму

Общественная палата Коми начала подготовку к юбилейному, X Гражданскому форуму. Тема слета уже определена – «Общественная палата Республики Коми: настоящее и будущее».

Напомним, в ноябре текущего года пятый состав ОП РК завершит свою работу. Этому будет предшествовать форум, который пройдет в октябре, а в августе и сентябре общественники соберутся на тематические дискуссионные площадки. Каждая из них будет посвящена одному из ключевых направлений работы Общественной палаты. В их числе круглые столы на темы «Проектная деятельность Общественной палаты. Итоги и перспективы» и «Взаимодействие органов власти и ОП РК в рамках реализации общественного контроля».

Новой формой для Общественной палаты станет проведение мастер-класса для представителей СМИ и общественных объединений по видам и формам информационного освещения с привлечением федеральных экспертов. Мастер-класс пройдет не только в рамках подготовки к Гражданскому форуму, но и обсуждения итогов первого республиканского медиафорума региональных СМИ «Местные: в чем наш потенциал?», который республиканская палата провела при поддержке Общественной палаты РФ и администрации главы Коми в конце мая 2018 года.

В преддверии Х Гражданского форума Комиссия по работе с общественными советами органов исполнительной власти и местного самоуправления, НКО и ОНК, Комиссия по социальным вопросам и Комиссия по вопросам экономического развития, взаимодействия бизнеса и власти проведут заседания, на которых подведут предварительные итоги своей работы, а также подготовят предложения для следующего состава ОП РК.

Общественная палата региона предлагает жителям республики принять участие в подготовке Гражданского форума и направить свои предложения по совершенствованию совместной деятельности Общественной палаты РК с общественными объединениями до 15 августа 2018 года на электронный адрес: o.b.chuzhmareva@idop.rkomi.ru.

Лина ПЕРОВА

Фото «Комиинформ»