Минздрав Коми разрабатывает региональные проекты по реализации майского указа. О ходе этой работы главу Коми Сергея Гапликова проинформировал министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам министра, сейчас республиканское ведомство согласовывает с федеральным центром индикаторы дорожных карт проектов, объемы финансирования из различных уровней бюджетов и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий, которые планируется реализовать на эти средства.

– Основные наши мероприятия направлены на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Они предполагают замену аварийных ФАПов и создание домовых хозяйств в малонаселенных пунктах, – сообщил Дмитрий Березин. – В дальнейшем мы планируем более широкое внедрение так называемых бережливых технологий, то есть создание комфортной среды в поликлиниках – и взрослых, и детских. К 2021 году более половины учреждений здравоохранения должны стать бережливыми.

Министр также озвучил планы по организации сети центров амбулаторной онкологической помощи, региональных сосудистых центров, кадровому обеспечению отрасли, развитию детского здравоохранения и созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.

– Здравоохранение – это основополагающее направление майского указа президента России. Наша задача – максимально использовать ресурсы и возможности участия республики в национальных проектах здравоохранения, чтобы добиться поставленных целей по сохранению и укреплению здоровья граждан, повышению продолжительности жизни, – подчеркнул Сергей Гапликов.

В соответствии с задачами, поставленными главой Коми, в республике проводится комплексная работа по развитию отрасли здравоохранения. Результат этой работы накануне высоко оценил Росздравнадзор, в рейтинге которого по итогам 2017 года Коми существенно укрепила позиции и заняла 18 место из 85 субъектов (по итогам 2016 года республика занимала 40 место).

Лина ПЕРОВА

Фото cepr.su