Основополагающее направление майского указа

Автор: Редактор 10.08.2018

Минздрав Коми разрабатывает региональные проекты по реализации майского указа. О ходе этой работы главу Коми Сергея Гапликова проинформировал министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам министра, сейчас республиканское ведомство согласовывает с федеральным центром индикаторы дорожных карт проектов, объемы финансирования из различных уровней бюджетов и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий, которые планируется реализовать на эти средства.

– Основные наши мероприятия направлены на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Они предполагают замену аварийных ФАПов и создание домовых хозяйств в малонаселенных пунктах, – сообщил Дмитрий Березин. – В дальнейшем мы планируем более широкое внедрение так называемых бережливых технологий, то есть создание комфортной среды в поликлиниках – и взрослых, и детских. К 2021 году более половины учреждений здравоохранения должны стать бережливыми.

Министр также озвучил планы по организации сети центров амбулаторной онкологической помощи, региональных сосудистых центров, кадровому обеспечению отрасли, развитию детского здравоохранения и созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.

– Здравоохранение – это основополагающее направление майского указа президента России. Наша задача – максимально использовать ресурсы и возможности участия республики в национальных проектах здравоохранения, чтобы добиться поставленных целей по сохранению и укреплению здоровья граждан, повышению продолжительности жизни, – подчеркнул Сергей Гапликов.

В соответствии с задачами, поставленными главой Коми, в республике проводится комплексная работа по развитию отрасли здравоохранения. Результат этой работы накануне высоко оценил Росздравнадзор, в рейтинге которого по итогам 2017 года Коми существенно укрепила позиции и заняла 18 место из 85 субъектов (по итогам 2016 года республика занимала 40 место).

Лина ПЕРОВА

Фото cepr.su

Оставьте первый комментарий для "Основополагающее направление майского указа"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.