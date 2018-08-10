Эжва готовится к 55-летию

Эжвинский район Сыктывкара отметит свое 55-летие в рамках празднования Дня Республики Коми. 18 августа праздник состоится на трех площадках Эжвы: на Слободской площади, на улице Славы и на стадионе спорткомплекса «Бумажник».

Торжественные мероприятия под названием «Город доброты» станут первыми в череде событий, посвященных 97-летию республики.

Жителей и гостей Эжвинского района ждет множество интересных развлечений, конкурсов, акций и проектов. В частности, 19 августа пройдет фестиваль «Технопарк». Любители разнообразной техники смогут посетить авторынок, выставку беспилотных летательных аппаратов, стать участниками показательных выступлений, соревнований «Мотоджимхана» и «Автозвук», радиоуправляемой техники и соревнований по фигурному вождению автомобиля. Вечером 18 августа на стадионе спорткомплекса «Бумажник» выступит легендарная группа «Браво», а после концерта небо над Вычегдой украсит красочный фейерверк.

В юбилейный год в Эжве появится парк фирменных скульптур «Ремесленный посад». На аллее по улице Славы предприятия района установят собственные арт-объекты.

Первым арт-объектом стал эколабиринт от гиганта на Вычегде – Монди СЛПК.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com