Уважаемые жители республики! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Гармоничное развитие личности невозможно без занятий спортом. Физкультура и спорт не только укрепляют тело, позволяют вести долгую и активную жизнь, но и формируют характер, учат добиваться поставленных целей во всех сферах. Поэтому сегодня занятия спортом становятся неотъемлемой частью жизни здорового и успешного человека.

Развивая базовые для нашего региона виды спорта, мы делаем все для того, чтобы поддержать желание людей вести здоровый образ жизни. Мы улучшаем спортивную инфраструктуру, строим и ежегодно вводим в эксплуатацию новые спортивные объекты разного уровня. В этом году в рамках «Народного бюджета» в Коми будут дополнительно построены семь спортивных площадок в муниципалитетах. В республике активно идет внедрение комплекса ГТО. С каждым годом растет число регулярно занимающихся спортом жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Все это результат огромного труда людей, работающих в сфере физической культуры и спорта. Прежде всего хочу поблагодарить тренеров, воспитывающих будущих чемпионов и просто ребятишек, которые любят спорт. Хочу сказать спасибо всем спортсменам – тем, кто сегодня защищает честь республики на соревнованиях различного уровня, и тем, кто уже на заслуженном отдыхе, но своим примером вдохновляет других.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, новых спортивных достижений и побед, а тем, кто пока еще не приобщился к физкультуре, обязательно найти свой любимый вид спорта!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов