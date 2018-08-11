 Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

Примите искреннее поздравление с профессиональным праздником – Днем строителя!

Ваша профессия является одной из самых уважаемых в обществе. Вы – созидатели, которые своим благородным трудом делают жизнь людей комфортной, удобной и безопасной. Благодаря вашему профессионализму и опыту возводятся жилые и производственные комплексы, объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Можно с уверенностью сказать, что именно строители создают наше будущее. Компетентность, ответственность и преданность выбранному делу строителей Республики Коми год от года помогают нашему региону становиться лучше, формируя облик края.

От всего депутатского корпуса желаю достижения карьерных высот, благодарности и признания людей, вдохновения, благополучия, здоровья и счастья!

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева