 Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

Примите искреннее поздравление с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваша профессия является одной из самых уважаемых в обществе. Вы – созидатели, которые своим благородным трудом делают жизнь людей комфортной, удобной и безопасной. Благодаря вашему профессионализму и опыту возводятся жилые и производственные комплексы, объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Можно с уверенностью сказать, что именно строители создают наше будущее. Компетентность, ответственность и преданность выбранному делу строителей Республики Коми год от года помогают нашему региону становиться лучше, формируя облик края.
От всего депутатского корпуса желаю достижения карьерных высот, благодарности и признания людей, вдохновения, благополучия, здоровья и счастья!
Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева
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