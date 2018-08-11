Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем строителя!

Ваша профессия одна из самых почетных и нужных обществу. Все, что окружает нас, – дома, школы, больницы, детские сады, промышленные объекты, мосты и дороги – результат вашего труда. Современный облик республики создавало не одно поколение строителей. Я от всей души благодарю ветеранов строительного комплекса республики за огромный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.

Сегодня строители продолжают преображать наши города и районы, меняя жизнь в республике к лучшему, делая ее комфортнее и уютнее. Уверен, к 100-летнему юбилею Коми края мы сможем качественно изменить жизнь в республике к лучшему.

Дорогие строители, спасибо вам за профессионализм и мастерство, самоотверженный труд и преданность избранному делу, за то, что вкладываете душу в работу и строите на века.

Желаю профессиональных успехов, пусть ваши планы воплощаются в нужные людям дела и достойные результаты. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов