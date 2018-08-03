В республике приведено в нормативное состояние без малого два километра дороги 

В рамках капитального ремонта приведена в нормативное состояние автомобильная дорога «Подъезд к селу Занулье» от автомобильной дороги «Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский».



Дорожниками проведены следующие виды работ: расчистка полосы отвода автомобильной дороги от кустарника, уширение земляного полотна до нормативных значений, расчистка и укрепление водоотводных канав, устройство основания из асфальтобетонного гранулята, устройство двухслойного покрытия, досыпка и укрепление обочин, очистка и ремонт водопропускных труб.

Также на отремонтированном участке установлены новые дорожные знаки, барьерные ограждения и металлические сигнальные столбики, и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Пешеходный переход обустроен светодиодными светильниками.