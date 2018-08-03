Сыктывкарская баскетбольная «НИКА» в новом сезоне заметно обновит свой состав

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Максим Чурсанов. По его словам, стан команды покинули шесть игроков. В «Казаночку» отправились Яна Котова, Марина Шевелева и Яна Паневина, в «Политех-СамГТУ» — Ксения Андреева, Лидия Петина и Екатерин Безгодова.



Кроме того, по ходу прошлого сезона в декретный отпуск вышла Виктория Макарова. Не решен вопрос по поводу будущего в команде Анны Изнобовой.

— По разным причинам, чаще всего не зависящим от нас, покинули команду шесть игроков, двух из которых мы бы очень хотели оставить у себя. В то же время, мы уже заключили контракты с рядом баскетболисток, чей приезд в столицу Республики Коми серьезно усилит позиции «НИКИ». Их имена мы объявим уже в ближайшее время, — заметил Максим Чурсанов.

Напомним, к тренировкам «НИКА» приступит 20 августа. В конце месяца на сборы приедет несколько молодых игроков на просмотр.

— Всех потенциальных новичков просмотрит тренерский штаб команды. Добавлю, что в новом сезоне мы начнем подтягивать к основе, к тренировкам и, возможно, играм, наших молодых игроков из спортивной школы, — заключил генеральный менеджер клуба.