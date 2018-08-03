Лыжница из Коми вошла в десятку лучших на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии 

На лыжероллерном фестивале в Норвегии BLINK-2018 на дистанции 7,5 км Юлия Белорукова стала седьмой.



Как сообщили в пресс-службе центра спортивной подготовки сборных команд Республики Коми, Юлия Белорукова вошла в десятку лучших в забеге на вершину Люсеботн. Она проиграла лидеру 3 минуты и 52,4 секунды.

На первом месте норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг. На втором и третьем местах представительницы Швеции: трёхкратная олимпийская чемпионка и шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и 10-кратный призёр чемпионатов мира Шарлотт Калла и участница Олимпийских игр 2018 года, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в женской эстафете Эбба Андерссон.

Среди российских лыжниц Юлия Белорукова показала лучший результат. Елена Соболева заняла девятое место, а Яна Кирпиченко – десятое.