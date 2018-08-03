В Объячево создано производство древесных топливных брикетов

Проект реализовало предприятие ООО «ИИКО», основной деятельностью которого является лесозаготовка и лесопиление.

Для изготовления брикетов используются отходы от собственной лесопильной линии. Годовой объем производства три тысячи тонн, продукцию планируется реализовывать на местном рынке. Инвестиции в новую технологическую линию по переработке отходов составили 10 миллионов рублей.

– Примечательно, что большая часть оборудования – системы подачи опила, топливный котел и сушильная камера инновационной конструкции изготовлены местным производителем из Республики Коми, – пояснил заместитель начальника управления лесной, легкой промышленности и машиностроения Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Андрей Кривошеин.

По его словам, сочетание лесопиления и производства топливных брикетов – идеальный вариант безотходного использования лесных ресурсов, в результате чего повышается рентабельность бизнеса.

– Руководство ООО «ИИКО» это хорошо понимает, и планирует уже в ближайшем времени установить вторую линию для переработки опила в пеллеты, которые пользуются высоким спросом на внешнем рынке, – рассказал Андрей Кривошеин.

Роман СЕМЕНОВ