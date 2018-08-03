Красота по-щельябожски

В селе Щельябож Усинского района подвели итоги конкурса на самый красивый и ухоженный двор.

Конкурс администрация села объявила в июне специально для того, чтобы сельчане активнее приводили свои дворы в порядок, расширяли зеленые зоны придомовых территорий, тем самым облагораживая облик родного Щельябожа, сообщает usinsk-novosti.ru.

При оценке конкурсная комиссия учитывала санитарное состояние дворов, чистоту, наличие цветников и клумб, внешний вид дома и забора, своевременное проведение ремонта, творческую инициативу при оформлении двора.

Итоги конкурса обнародованы на странице сельского поселения «ВКонтакте». Первые места присуждены хозяйствам Вячеслава Канева, Анатолия Канева и Светланы Терентьевой. Вторые места заняли Нина Гребенникова, Сергей Филиппов и Елена Семяшкина, третьи – Василий Рочев, Татьяна Канева и Анастасия Канева. Всех победителей наградят дипломами, грамотами и благодарностями администрации села.

Лина ПЕРОВА

Фото komiinform.ru