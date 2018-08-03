Союз молодых мам

В селе Палевицы общественное самоуправление началось с «детского вопроса»

Нередко территориальные органы общественного самоуправления на селе создаются с подачи активных пенсионеров, у которых и времени свободного достаточно, и желание как-то улучшить родной поселок или деревню есть. ТОС села Палевицы Сыктывдинского района в этом плане нестандартный – возглавляет его молодая мать троих детей, методист Дома культуры Ольга Голышева, которая по общественным делам бегает зачастую с восьмимесячным Родионом на руках. Сейчас ТОС реализует сразу два важных проекта, их тоже, как и маленького ребенка, без присмотра не оставить.

ТОС здесь возник задолго до того, как его создательницы о таком явлении впервые услышали. Началось все с того, что несколько молодых мам, живущих в многоквартирных домах на Центральной усадьбе Палевиц, решили самостоятельно решить вопрос с детской площадкой, поскольку ни малышам, ни младшим школьникам играть было негде, а ходить в другую часть села, да еще по автотрассе – далеко и опасно.

– Здесь четыре дома стоят, в которых 42 квартиры, вот мы и пошли по людям, начали объяснять, что хотим сделать, собирать средства, просить помощь в строительстве. Люди охотно откликались, так что мы построили деревянную горку, песочницу, скамеечки поставили, ну и еще по мелочам благоустроили все, как могли, – рассказала Ольга Голышева. – А потом глава нашего сельского поселения Алена Громова рассказала нам о ТОСах и предложила создать свой, чтобы расширить нашу игровую площадку, дополнительные конструкции для нее закупить. Местная власть ведь тоже в этом заинтересована: детских площадок не хватает, средств в бюджете на них нет, а благодаря ТОСу можно получить на это средства. Мы подумали, собрали инициативную группу, обсудили этот вопрос, решили что, да, мы согласны – нужен ТОС. Вот так и организовались – пять мам, все молодые. Пенсионеры активные у нас тоже есть, но они в ТОС не вступили, хотя очень хорошо нам помогают, это такая наша группа поддержки. Алена Александровна помогла нам решить все вопросы с регистрацией. Я прошла недельное обучение в городе в ассоциации ТОСов, сразу же мы сделали проект, подали заявку на грант и выиграли его.

ТОС в Палевицах создался четыре года назад, оборудование для площадки закупили на полученный грант сразу же, территорию подготовили, завезли песок, но установить до зимы не успели, поэтому площадку открыли уже в следующем году. Попутно ТОС отправил в Минэконом региона еще одну заявку – на строительство общественного колодца в местечке Яг, так как старый пришел в негодное состояние. Но этот проект поддержки сразу не получил.

– И получился у нас перерыв в три года – все шлём и шлём заново этот проект, а нам его все не одобряют. А тут к нам обращаются жители Яга, жалуются, что у них очень темно, нужно поставить фонари. Мы написали заявку, нам ее одобрили, и в прошлом году мы получили грант – 37 тысяч, скоро сделаем освещение, – пояснила Ольга Голышева. – А потом подали заявку на президентский грант – на установку уличного спортивного комплекса с тренажерами, и снова в наш Минэконом с заявкой про все тот же колодец, да еще на благоустройство прилегающей территории, там мы тоже небольшую детскую площадку устроим. И вот, представляете, в этом году выигрываем и тот грант, и другой. И надо срочно все делать.

В жизни самой Ольги Голышевой с того момента, как она стала председателем ТОСа, произошло немало перемен. Со съемной квартиры она с семьей переехала в собственный дом, в котором еще хватает дел по его обустройству. Родился третий ребенок, но спокойно в отпуске она сидеть не может, постоянно, как только появляется возможность, летит на работу в Дом культуры на велосипеде. Ну и общественные дела, конечно, сейчас бросить нельзя.

– Я еще и заготовки на зиму успеваю сделать, – смеется она. – Вот только огород у меня, честно говоря, подзарос уже. А Родион мой с трех месяцев всюду со мной по всем делам, все наши тосовские мамы с ним уже нянчились. Его уже сыном ТОСа называют.

Пока Ольга Голышева общалась с журналистами «Республики» на детской площадке, появившейся в Палевицах благодаря общественному самоуправлению три года назад, подошла ее коллега по ТОСу Наталья Сметанина, которая в этот день как раз гуляет со своими детьми, а заодно и Голышевых-младших прихватила.

– Я считаю, что просто сидеть и ждать, пока государство что-то для тебя сделает нельзя. Ничего не будет, пока мы сами не попросим, и сами что-то не сделаем, – рассказала Наталья Сметанина. – ТОС для села, конечно, очень нужен. Вот сделали мы эту игровую площадку и сами следим, чтобы она была в порядке, ничего не было сломано, мусор не валялся. Каждую субботу выходим с соседями, детьми, прибираемся. Кстати, наши дети понимают, что раз они сами помогают содержать все в порядке, то и мусорить здесь не надо. А вот не местные, которые в гости сюда приезжают, постоянно что-то да бросят – то банку, то бумажку.

Присматривать общественники будут и за новым спортивным комплексом, установленным в другой части села, неподалеку от администрации. Несколько лет назад здесь по партийному проекту «Единой России» поставили детскую площадку, но территория большая, и тосовцы рассудили, что стоит превратить это место в полноценную зону отдыха: поставить уличные тренажеры, расчистить территорию, устроить клумбы. Благодаря президентскому гранту в 490 тысяч рублей большую часть задуманного уже воплотили в жизнь.

Сделана и основная часть работ по новому колодцу в Яге. Старый снесли и засыпали, теперь там проходит грунтовая дорога, а чуть в стороне уже стоит бетонное основание нового колодца, над которым надо поставить козырек, выровнять и обустроить прилегающую территорию. Вода в этом колодце пока для питья не годится, источник надо «расшевелить», поэтому регулярно воду выкачивают. Присматривать за колодцем пообещал проживающий по соседству пенсионер.

– К сентябрю здесь все будет готово, и сам колодец запустим, и сделаем скамейку, чтобы люди, пришедшие за водой, отдыхали. Поставим качели и небольшую карусель, мы их уже закупили. А следующей весной посадим здесь цветы, – рассказала Ольга Голышева. – Если есть энергия, храбрость, желание что-то полезное сделать – то ТОС, – это то, что вам нужно. Главное – досконально разобраться во всех законах, которые ТОСов касаются, и вовремя все документы оформлять, отчеты сдавать. Это не так уж сложно, ассоциация ТОС помогает. Нужно не упустить момент. Я вот один раз забегалась, не успела отчет сдать, оштрафовали на 200 рублей. Немного, но при следующей оплошности сумма вырастает.

В ближайших планах активистов расширить границы своего ТОСа на все село. Пока в него входят Центральная усадьба, Верхний и Нижний Яг, а другие палевицкие деревеньки – нет. Их жители уже давно хотят присоединиться к ТОСу. Когда это произойдет, можно будет попробовать реализовать более крупные проекты, касающиеся всего села.

– Школа наша давно нуждается в ремонте фасада. Внутри все красиво, а снаружи, увы. Вот не знаю, можно ли это решить силами ТОСа, будем разбираться. И Дому культуры тоже не мешало бы помочь, – говорит Ольга Голышева. – На селе всегда найдется, что улучшить. Думаю, очень скоро нам жизнь подскажет, за какой проект нужно взяться.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Дмитрий СИЗЕВ, руководитель Ассоциации органов ТОС по Коми (АТОС РК), координатор по развитию ТОС в регионе:

– Сегодня в республике просто отличная ситуация с ТОСами, около 90 зарегистрированы как юридические лица, еще порядка 50 ТОСов работают без образования юрлица. Скажу без преувеличения: наши ТОСы служат настоящим примером, эталоном деятельности органов территориального общественного самоуправления. Система, которая выстроена у нас в регионе, позволяет привлекать финансы для ТОСов с различных уровней – муниципального, регионального, федерального. Наши ТОСы реализуют большое количество социально-значимых проектов. И сами активисты довольны своей работой, и жители населенных пунктов все больше убеждаются, что ТОСы действительно способны менять жизнь к лучшему. Всего наши ТОСы привлекли на свои проекты уже больше 50 миллионов рублей, а всего в нашем регионе на гражданские инициативы выделено более 200 миллионов рублей через различные программы. Перспективы у нас самые радужные – ТОСы начали заниматься самогенерирующими проектами, которые приносят доход, а также – проектами в сфере социального предпринимательства. Это путь, на который мы нацелены, чтобы общественники не только могли потратить выделенные им средства, но и сами заработать на реализацию своих проектов.